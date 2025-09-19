US Open: Wall Street indexes open lower at the end of the week 📌
US500 and US100 slightly lose at the beginning of the session US Dollar (USD) one of the stronger currencies today US bond yields fall to 4.20% The...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
US500 and US100 slightly lose at the beginning of the session US Dollar (USD) one of the stronger currencies today US bond yields fall to 4.20% The...
تواصل عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة، تراجعها، بعد أن شهدت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقًا صافيًا للخارج بلغ حوالي 2 مليار دولار خلال الأيام القليلة...
The largest cryptocurrency, Bitcoin continues its decline, after ETFs saw a net outflow of nearly $2 billion over the past few days. Tuesday's rebound...
أشارت أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا إلى استمرار ضعف التصنيع، مع قراءة سيئة من ألمانيا بالقرب من 41 نقطة استقر زوج اليورو مقابل الدولار...
تخسر شركة تسلا (TSLA.US) أكثر من 3٪ قبل افتتاح السوق الأمريكية، بعد أن قررت شركة تصنيع السيارات الكهربائية خفض الإنتاج في الصين إلى 5 أيام في الأسبوع،...
Tesla (TSLA.US) is losing more than 3% ahead of the U.S. market opening, after the EV maker decided to cut production in China to 5 days a week, down from...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية لشهر يناير في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا في مقاييس مبيعات التجزئة...
Canadian retail sales report for January was released today at 12:30 pm GMT. Report was expected to show decline in headline as well as core retail sales...
DE40 في منطقة الارتفاعات المحلية لن تكون شركة أديداس الراعي الرئيسي للمنتخب الألماني بعد 77 عامًا بداية غير ناجحة لدوغلاس الوضع العام للسوق: شهدت...
DE40 in the local highs zone Adidas will no longer be the main sponsor of the German national team after 77 years Unsuccessful start to Douglas...
فتحت البنوك المركزية الكبرى الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما أدى إلى "ارتفاع كل شيء"، والأسهم في طريقها لتحقيق أفضل أسبوع لها...
Major central banks opened the door to rate cuts this week, this triggered an ‘everything rally’, and stocks are on course for their best week...
كانت الأسهم الصينية من بين أفضل الأسهم أداءً في المنطقة خلال الجلسة الأخيرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا الأسبوع. انخفضت العقود الآجلة لـ HSCEI (CHN.cash)...
Chinese equities were top underperformers in the region during the final Asia-Pacific session of the week. HSCEI futures (CHN.cash) were dropping as much...
أصدر معهد Ifo الألماني مجموعة جديدة من مؤشرات المشاعر لشهر مارس في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تحسناً طفيفاً...
German Ifo Institute released a new set of sentiment indices for March at 9:00 am GMT today. Report was expected to show a small improvement in headline...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على انخفاض خطابات من أعضاء البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات IFO الألمانية لشهر مارس، ومبيعات...
European indices open lower Speeches from ECB and Fed members German IFO data for March, Canadian retail sales for January Major European indices...
سيتم إصدار تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر فبراير هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وكان من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضًا...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم