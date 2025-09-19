BREAKING: GBP ticks higher after UK retail sales data
UK retail sales report for February was released this morning at 7:00 am GMT. Data was expected to show a drop in headline and core measures, on year-over-year...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
UK retail sales report for February was released this morning at 7:00 am GMT. Data was expected to show a drop in headline and core measures, on year-over-year...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات يوم أمس عند مستويات قياسية، لكنها بعيدة عن أعلى المستويات اليومية وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.32%، وارتفع مؤشر داو...
Wall Street indices finished yesterday's trading at record highs, but off the daily highs. S&P 500 gained 0.32%, Dow Jones moved 0.68% higher...
مددت وول ستريت قفزة ما بعد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لليوم الثاني، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪، وأضاف مؤشر داو جونز 0.7٪، وتداول مؤشر...
Wall Street extended post-FOMC jump into the second day, with S&P 500 gaining 0.4%, Dow Jones adding 0.7%, Nasdaq trading 0.3% higher and small-cap...
انخفضت عملة البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 3٪ تقريبًا اليوم، لتتجاوز مستوى 66000 دولار. يبدو أن هذه الحركة مدفوعة بجني الأرباح...
Bitcoin, world's most famous cryptocurrency, drops almost 3% today, breaking below the $66,000 mark. The move looks to be a driven by profit taking...
يقوم الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بحركة كبيرة اليوم حيث أن الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الأفضل أداءً، في حين أن الفرنك السويسري...
USDCHF is making a big move today as US dollar is the best performing major currency, while Swiss franc is the top underperformer. The pair is up 1.4%...
ارتفعت الفضة مساء الأربعاء بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كان رد الفعل الحذر من الأسواق محيرًا إلى حد ما نظرًا لأن التوقعات الجديدة للجنة الفيدرالية...
توجُّه جديد من المملكة العربية السعودية لتأسيس صندوق للاستثمار بالذكاء الاصطناعي تبلغ قيمته حوالى 40 مليار دولار في أحدث محاولة لتكثيف جهود المملكة...
SILVER rallied on Wednesday evening following FOMC decision. Dovish reaction of the markets was somewhat puzzling given that new FOMC forecasts were rather...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي المؤشرات تلامس مستويات تاريخية جديدة المخزونات لم تدعم النفط ضعف الثقة في قرارات البنوك...
انخفض سهم Paramount Global (PARA.US) بنسبة 5% اليوم وهو أحد الأسهم الأسوأ أداءً في Russell 1000، وهو مؤشر أكبر 1000 شركة أمريكية عامة. يأتي الانخفاض بعد...
Paramount Global (PARA.US) is dropping 5% today and is one of the worst performing stocks in Russell 1000, the index of 1000 largest public US companies....
تسببت أخبار تحقيق وزارة العدل الأمريكية (DoJ) الذي يستهدف شركة Apple (AAPL.US) في خسارة أسهم الشركة العملاقة ما يقرب من 3٪ اليوم وهي واحدة من أضعف الشركات...
News of a U.S. Department of Justice (DoJ) investigation targeting Apple (AAPL.US) caused the giant's stock to lose nearly 3% today and is one of the...
حصلت شركة Intel (INTC.US) على تمويل ضخم بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي. وستتلقى الشركة ما يقرب من 20 مليار دولار في شكل منح وقروض لتوسيع القدرة على...
Intel (INTC.US) was awarded massive financing under US Chips and Science Act. Company will receive almost $20 billion in grants and loans to expand semiconductor...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم