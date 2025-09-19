عاجل: انخفاض NATGAS بعد تقرير تقييم الأثر البيئي
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
US Energy Information Administration (EIA) issued an official weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm GMT. Report was expected to...
Flash PMI indices for March from the United States were released today at 1:45 pm GMT. Report was expected to show small deterioration in manufacturing...
صدرت اليوم مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر مارس من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تدهورًا...
وول ستريت تصل إلى مستويات قياسية جديدة بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يخترق US100 الحد الأعلى لنموذج المثلث تقارير الأرباح من Micron...
Wall Street reaches new record highs after FOMC decision US100 breaks above the upper limit of triangle pattern Earnings reports from Micron Technology,...
الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي لشهر مارس: الفعلي 3.2؛ توقعات -2.6؛ 5.2 السابقة؛ الأسعار: الفعلية...
12:30 PM GMT, United States - Philadelphia Fed Manufacturing Index for March: actual 3.2; forecast -2.6; previous 5.2; Prices: actual...
تشهد المؤشرات الأوروبية جلسة مختلطة تدعم المعنويات بنهاية قوية في الجلسة الأمريكية يوم أمس يشهد اليورو جلسة متوازنة بيانات مؤشر مديري المشتريات...
European indexes are experiencing a mixed session Sentiment is supported by a strong finish in yesterday’s U.S. session The Euro is having...
أعلن بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير...
Bank of England announced its latest monetary policy decision today at 12:00 pm GMT. Bank was expected to keep rates unchanged at 5.25% for the fifth meeting...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان الاقتصاديون يتوقعون بقاء...
Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) announced its latest monetary policy decision today at 11:00 am GMT. Economists were expecting rates to stay...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB France): فعلي 47.8؛...
08:15 AM GMT, France - PMI Data for March: HCOB France Services PMI: actual 47.8; forecast 48.8; previous 48.4; HCOB France...
ارتفع اليوم مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة تزيد عن 2.00%، مؤكدا اختراقه للمستوى القياسي البالغ 40.000 نقطة كما سجل المؤشر جلسته السابعة على التوالي من...
Today, Japan's Nikkei 225 index gained over 2.00%, confirming a breakthrough of the record level of 40,000 points. The index has recorded its 7th consecutive...
قرر البنك الوطني السويسري بشكل غير متوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما فاجأ السوق، الذي كان يتوقع أن يحافظ البنك الوطني السويسري على أسعار...
