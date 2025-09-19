BREAKING: SNB unexpectedly cuts interest rates; CHF under pressure 📉
The Swiss National Bank unexpectedly decided to cut interest rates by 25 basis points to 1.50%, surprising the market, which had anticipated that SNB would...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
The Swiss National Bank unexpectedly decided to cut interest rates by 25 basis points to 1.50%, surprising the market, which had anticipated that SNB would...
وصلت الطروحات العامة الأولية بسوق دبي التي انطلقت عام 2021 إلى ستة شركات أخرها باركن خلال هذا العام والتي لم تدرج بعد إضافة إلى تاكسي دبي والأنصاري عام...
سيتخذ بنك إنجلترا قرارًا بشأن أسعار الفائدة سينشر البنك المركزي التركي أيضًا قراره بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة...
The Bank of England will make a decision on interest rates The Central Bank of Turkey will also publish its decision Preliminary PMI data for the...
أغلقت مؤشرات وول ستريت عند مستويات قياسية عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤتمر رئيسه جيروم باول وربح مؤشر S&P 500 بنسبة 0.90% إلى 5225 نقطة،...
Wall Street indexes closed at record levels following the Fed's decision and Chairman Jerome Powell's conference. The S&P 500 gained...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت إلى مستويات قياسية جديدة بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وصحافة باول. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%،...
Wall Street indices climbed to fresh record highs after FOMC decision and Powell's presser. S&P 500 trades 0.8% higher, Dow Jones gains 0.9%,...
ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. ولم يتضمن بيان السياسة أي تغييرات كبيرة مقارنة بإصدار...
Fed left interest rates unchanged in the 5.25-5.50% range, in-line with market expectations. Policy statement contained no major changes compared to January's...
تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم، وذلك تمشيا مع توقعات السوق، وأصدرت توقعات اقتصادية يمكن وصفها بأنها متشددة....
FOMC left interest rates unchanged at a meeting today, in-line with market expectations, and issued a economic projections that can be described as hawkish....
FOMC announce monetary policy decision today at 6:00 pm GMT. Fed funds rate was left unchanged in the 5.25-5.50% range, in-line with market expectations....
الفيدرالي الأميركي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ثاني اجتماعات 2024، عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% بما يتماشى...
ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وتتوقع السوق أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير،...
Bank of England is scheduled to announce its next monetary policy decision tomorrow at 12:00 pm GMT. Market expects interest rates to be left unchanged,...
تم تداول الذهب، وكذلك المعادن الثمينة الأخرى، على ارتفاع في وقت سابق من اليوم، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، بدأت المكاسب في التلاشي في فترة...
GOLD, as well as other precious metals, has been trading higher earlier today, in spite of US dollar strengthening. However, gains started to be erased...
US Department of Energy (DOE) issued an official, weekly report on US oil inventories today at 2:30 pm GMT. Report was expected to show a drop in headline...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أسبوعيا رسميا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم