الولايات المتحدة: تفتتح مؤشرات وول ستريت على استقرار قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
افتتحت مؤشرات وول ستريت دون تغير يذكر قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يتم تداول US100 بالقرب من منطقة المقاومة البالغة 18360 نقطة مكاسب إنتل بعد...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
افتتحت مؤشرات وول ستريت دون تغير يذكر قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يتم تداول US100 بالقرب من منطقة المقاومة البالغة 18360 نقطة مكاسب إنتل بعد...
Wall Street indices open little changed ahead of Fed decision US100 trades near 18,360 pts resistance zone Intel gains after being award big grants...
تبين أن بيانات التضخم الصادرة اليوم من المملكة المتحدة كانت أضعف قليلاً من المتوقع وأكدت الاتجاه الهبوطي الأوسع. ونتيجة لذلك، فإن السوق تتوقع بالفعل تخفيضات...
Today's inflation data from the UK turned out to be slightly softer than expected and confirmed the broader downward trend. As a result, the market...
خسرت أسهم مركز البيانات REIT، ومقره الولايات المتحدة، Equinix (EQIX.US) ما يصل إلى 6٪ بعد تقرير من صندوق نشطاء البيع على المكشوف، Hindenburg Research،...
Shares of US-based data center REIT, Equinix (EQIX.US) loses as much as 6% after a report from the short-seller activist fund, Hindenburg Research, which...
DE40 في منطقة الارتفاعات المحلية كيرينغ يفسد المشاعر في أوروبا المستثمرون ينتظرون قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (06:00 مساءً بتوقيت جرينتش) الوضع...
ينتظر المستثمرين إعلان قرار السياسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره اليوم في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وتتوقع الأسواق أن تبقى أسعار الفائدة...
DE40 in the zone of local highs Kering spoils sentiment in Europe nvestors await FOMC decision (06:00 pm GMT) General market situation: Wednesday's...
Traders are awaiting a policy decision announcement from the Federal Reserve, scheduled for 6:00 pm GMT today. Markets are expecting rates to be left unchanged...
افتتاح مختلط للجلسة في أوروبا: مؤشر داكس ومؤشر EU50 يخسران، ومكاسب مؤشر فوتسي. القطاع الفاخر تحت الضغط، توقفت قوائم Kering (KER.FR) بعد تحذير انخفاض...
Mixed opening of session in Europe: DAX and EU50 lose, FTSE gains Luxury sector under pressure, Kering (KER.FR) listings halted after Gucci sales...
بالأمس، بعد اختتام الجلسة الأوروبية، قدمت شركة Kering (KER.FR)، أحد أكبر ممثلي سوق الأزياء الأوروبية، تعليقاتها الأولية على نتائج الربع الأول من عام 2024. وتقدر...
Yesterday, after the close of the European session, Kering (KER.FR), one of the largest representatives of the European fashion market, provided its preliminary...
مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أساس سنوي: 3.4% مقابل 3.5% المتوقعة. و4% سابقا مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي: 4.5%...
UK CPI YoY: 3.4% vs 3.5% exp. and 4% previously Core CPI YoY: 4.5% vs 4.6% exp. and 5.1% previously (-0.6% MoM vs -0.9% MoM previously) UK PPI...
أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس بمزاج جيد، حيث تمكنت Nvidia من مقاومة عمليات جني الأرباح وتمكنت من تحقيق مكاسب بأكثر من 1٪، عائدة إلى منطقة 900 دولار...
Wall Street indexes closed yesterday's session in a good mood, with Nvidia managing to resist profit taking and managing to gain more than 1%, returning...
قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا وتأتي هذه الخطوة بعد زيادة قوية في الأجور بعد المفاوضات مع الشركات الكبرى، مما زاد من اعتقاد...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم