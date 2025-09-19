Daily summary: BoJ decision fail to boost yen in broad FX market
The Bank of Japan has decided to raise interest rates for the first time in 17 years. This move comes after a strong increase in wages following negotiations...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يكافح مؤشر US500 اليوم للوصول إلى أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. في 14 مارس، افتتح العقد أعلى من السعر الحالي، ولكن كان ذلك بسبب التمديد. يتم تحفيز مكاسب...
The US500 is struggling today for the highest close ever. On March 14, the contract opened higher than the current price, but this was due to a rollover....
شهدنا اليوم صدور مؤشر أسعار المستهلك الكندي، والذي انخفض أقل بكثير من التوقعات. كيف جاءت بيانات اليوم؟ انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك...
Today we had the publication of CPI inflation from Canada, which fell far below expectations. How did today's data turn out? CPI inflation fell...
ارتفعت أسهم Nordstrom (JWN.US) بأكثر من 10٪ في جلسة اليوم بعد التقارير التي تفيد بأن سلسلة المتاجر تحاول طرح أسهمها للاكتتاب العام وتصبح شركة خاصة. تعمل...
Nordstrom (JWN.US) shares are gaining more than 10% in today's session following reports that the store chain is trying to go public and become a private...
تنخفض وول ستريت في بداية جلسة الثلاثاء شركات التكنولوجيا تفسد معنويات المستثمرين أدت عمليات بيع Bitcoin إلى انخفاض أسهم Coinbase و Microstrategy...
Wall Street drops in early Tuesday session Technology companies spoil investor sentiment Bitcoin sell-off wears Coinbase and Microstrategy stocks...
النفط من الواضح أن النفط يرتفع استجابة لتمديد التخفيضات الطوعية لمجموعة أوبك + للربع الثاني من العام الجاري ومن ناحية أخرى، يصل إنتاج النفط في...
Oil Oil clearly gains in response to the extension of voluntary cuts by the OPEC+ group for the second quarter of this year On the other hand,...
مؤشر أسعار المستهلك الكندي NSA (شهر/شهر) فبراير: 0.3% (تقديرات 0.6%؛ السابق 0.0%) مؤشر أسعار المستهلك (العام الماضي) فبراير: 2.8% (تقديرات...
Canadian CPI NSA (M/M) Feb: 0.3% (est 0.6%; prev 0.0%) - CPI (Y/Y) Feb: 2.8% (est 3.1%; prev 2.9%) - CPI Core Median (Y/Y) Feb: 3.1% (est 3.3%; prev...
سيتم اليوم صدور بيانات سوق الإسكان الأمريكي لشهر فبراير في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة طفيفة في تصاريح البناء...
US housing market data for February was released today at 12:30 pm GMT. Report was expected to show a small increase in building permits compared to January...
تقود الأسواق في إيطاليا وإسبانيا المكاسب، وينخفض مؤشر WIG20 البولندي بشكل حاد تقدم Fraport نتائجها وتنشر التوقعات للعام الجديد الوضع...
Markets in Italy and Spain lead gains, Polish WIG20 drops sharply Fraport presents its results and publishes forecasts for the new year General...
يشهد سوق العملات المشفرة تراجعات كبيرة، حيث وصل خصم البيتكوين عن أعلى مستوياته التاريخية إلى ما يقرب من 15%. تخسر العملات البديلة بشكل أكبر من...
The cryptocurrency market is experiencing significant declines, with bitcoin's discount from its historical highs reaching nearly 15%. The altcoins...
