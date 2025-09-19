Tesla announces Model Y price hike, shares gain 6% 📌
Starting from Friday, March 22, Tesla (TSLA.US) will increase the prices of Model Y cars in Europe and from April 1 in the USA. Prices in the USA will...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تفتتح المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يصل إلى 1.00%. أصبحت شركات التكنولوجيا مرة أخرى رائدة في النمو. Apple وAlphabet حول التكامل المحتمل مع AI Gemini. آمال...
U.S. indexes open up as much as 1.00% higher. Technology companies are again the leaders in growth. Apple and Alphabet about potential AI Gemini...
وبينما من المقرر أن يصدر البنك المركزي عددًا من قرارات سعر الفائدة هذا الأسبوع، يبدو أن قرار بنك اليابان غدًا خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ سيكون الأكثر...
While there are a number of central bank rate decision scheduled for this week, it seems that Bank of Japan decision tomorrow during the Asia-Pacific session...
خلال الأسبوع الماضي، انتهى اليورو بخسارة بعض قوته مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، في هذه اللحظة، يختبر السعر منطقة فنية مهمة يمكن أن تحدد الزخم التالي...
During the last week, the euro ended up losing some strength against the U.S dollar. However, at this moment, the price is testing an important technical...
تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يظل DE40 بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق تيسن كروب تقفز على تقرير بلومبرج ارتفعت مؤشرات أسواق...
European indices trade higher DE40 remains near all-time highs Thyssenkrupp jumps on Bloomberg report Major European stock market indices trade...
صدرت اليوم بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير من منطقة اليورو في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. نظرًا لأن هذا كان بمثابة مراجعة لإصدار...
CPI inflation data for February from euro area was released today at 10:00 am GMT. As this was a revision to an already-released flash release, no major...
بدأت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) تداولات الأسبوع الجديد بفجوة سعرية صعودية واستمرت في الارتفاع خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ. ويبدو أن هذه الخطوة...
US natural gas prices (NATGAS) launched new week's trading with a bullish price gap and continued to gain during the Asia-Pacific session. The move...
افتتحت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين النهائية من منطقة اليورو قرارات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك...
European indices open slightly higher Final CPI data from euro area Rate decisions from Fed, BoJ and others this week European indices launched...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في بداية أسبوع جديد - ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 2.5%، وأضاف مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.1%،...
Indices from Asia-Pacific traded higher at the beginning of a new week - Nikkei rallied 2.5%, S&P/ASX 200 added 0.1%, Kospi moved 0.7% higher and...
تراجعت مؤشرات وول ستريت اليوم، مع قيادة قطاع التكنولوجيا لعمليات البيع. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.5%، في حين انخفض مؤشر ناسداك...
تبين أن القفزة التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) بالأمس كانت قصيرة الأجل. انخفض سهم NATGAS بأكثر من 5% اليوم، مما أدى إلى محو جميع مكاسب...
