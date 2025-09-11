محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي - ملخص 📃📌
نُشر مؤخرًا محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير بشأن أسعار الفائدة، والذي خُفِّضَت فيه الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%. وفيما يلي النقاط الرئيسية...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
المزيد
نُشر مؤخرًا محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير بشأن أسعار الفائدة، والذي خُفِّضَت فيه الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%. وفيما يلي النقاط الرئيسية...
تُظهر القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يستعيد عافيته ويسجل أقوى وتيرة له منذ أغسطس 2024، بينما لا...
وقعت شركات من القطاع الخاص السعودي والإندونيسي مذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار، شملت مجالات متنوعة أبرزها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس، على الرغم من أن المستثمرين يبدون حذرين بشأن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها...
تنضم شركات الأسواق الخاصة التي تدير أصولاً تتجاوز 700 مليار دولار إلى موجة متنامية من المستثمرين العالميين الذين يتوسعون في الإمارات، منجذبة إلى وفرة رؤوس...
شهد مؤشر الدولار الأمريكي ستة أشهر صعبة، حيث انخفض بنحو 11.4% على أساس العائد الإجمالي، مسجلاً أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ عقود. وقد تأثر...
على غير العادة، ستصدر بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم الخميس، بمناسبة احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي غدًا. ومن المتوقع أيضًا صدور العديد من البيانات الأمريكية...
شهدت بيانات التضخم في سويسرا لشهر يونيو انتعاشًا غير متوقع، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي. ويكسر هذا سلسلة من الانخفاضات، ويمنح...
07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر يونيو: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.2% على أساس شهري؛ المتوقع 0.1% على أساس شهري؛...
التقرير الرئيسي لهذا اليوم هو تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP). بعد بيانات ADP الضعيفة للغاية الصادرة أمس، سيزداد تركيز السوق على هذا الإصدار....
شهدت مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة متباينة. انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة تراوحت بين 0.70% و1.20%. وخسرت المؤشرات الأسترالية والسنغافورية حوالي...
يتحسن الوضع في وول ستريت على الرغم من البداية السلبية. يصل مؤشر US500 إلى مستويات تاريخية جديدة، محققًا مكاسب بنسبة 0.3%. ويحقق مؤشر US100 مكاسب بنسبة...
أعلنت مايكروسوفت عن جولة أخرى من تسريحات الموظفين، والتي طالت حوالي 9000 موظف، أي ما يقرب من 4% من قوتها العاملة العالمية. ويمثل هذا الإجراء الموجة الثانية...
يكتسب البيتكوين 3.5٪ اليوم بسبب مجموعة من المؤشرات الفنية الصعودية والتدفقات المؤسسية القوية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ومعنويات السوق الإيجابية قبل...
توصلت الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري أولي، أعلن عنه الرئيس ترامب قبيل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة. وبموجب الاتفاق،...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم يوم الأربعاء. وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر ناسداك في السوق النقدية بنسبة 0.47%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، ومؤشر...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من كندا في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع المؤشر. بيانات مؤشر مديري المشتريات...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية انتعاشًا اليوم بعد جلستين متراجعتين (مؤشر EU50: +0.5%)، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتفاؤل المحيط بمفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم