NATGAS erases yesterday's gains
Yesterday's jump on US natural gas prices (NATGAS) turned out to be short-lived. NATGAS is plunging over 5% today, erasing all of yesterday's gains...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
Yesterday's jump on US natural gas prices (NATGAS) turned out to be short-lived. NATGAS is plunging over 5% today, erasing all of yesterday's gains...
الأسبوع المقبل في الأسواق يدور حول البنوك المركزية. سيتم عرض قرار سعر الفائدة على المتداولين من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وبنك...
The next week on the markets is all about central banks. Traders will be offered rate decision from Fed, Bank of Japan, Bank of England and Reserve Bank...
تعد Groupon (GRPN.US) واحدة من أسوأ الأسهم الأمريكية أداءً اليوم، حيث انخفضت بنسبة 30٪ تقريبًا. يأتي الانخفاض ردًا على إصدار تقرير أرباح الربع الرابع من...
Groupon (GRPN.US) is one of the worst performing US stock today, dropping almost 30%. Slump comes in response to release of Q4 2023 earnings report. The...
Danske Research issued a recommendation for CHFJPY currency pair. Danske recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry...
شركة Geron (GERN.US)، شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، ترتفع بنسبة 100٪ تقريبًا اليوم! يأتي ارتفاع أسعار الأسهم استجابةً لموافقة اللجنة الاستشارية لإدارة...
Geron (GERN.US), US biotechnology company, is surging almost 100% today! Share price surge comes in response to US Food and Drug Administration (FDA) advisory...
IFR issued a recommendation for GBPUSD currency pair. IFR recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market): 1.2773 Target:...
ارتفع النحاس فوق 9000 دولار للطن للمرة الأولى منذ أبريل 2023. ويضع المستثمرون في الاعتبار مخاطر التعدين وإغلاق الإنتاج في المصاهر المتعثرة في الصين في...
Copper rose above $9,000 per ton for the first time since April 2023. Investors are pricing in the risk of mining and production shutdowns at China's...
تم إصدار التقرير السريع من جامعة ميشيغان لشهر مارس اليوم في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يُظهر التقرير بقاء مؤشر ثقة المستهلك...
Flash report from University of Michigan for March was released today at 2:00 pm GMT. Report was expected to show headline Consumer Sentiment index staying...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض ينخفض مؤشر US500 إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 ساعة ارتفع سهم Cardlytics بنسبة 60٪ بعد أرباح الربع الرابع بدأت...
Wall Street indices open lower US500 drops below 50-hour moving average Cardlytics surges 60% after Q4 earnings Wall Street indices launched...
US industrial production report for February was released today at 1:15 pm GMT. Report was expected to show no growth in industrial production compared...
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر فبراير في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع ألا يظهر التقرير أي نمو في الإنتاج الصناعي مقارنة...
جاء مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي في نيويورك عند -20 مقابل -7 المتوقع و -2.40 في السابق مما يشير إلى تباطؤ غير متوقع في الاقتصاد ارتفعت أسعار...
Regional New York Fed index came in -20 vs -7 exp.and -2.40 previously signalling unexpected cooling off in economy US export prices rose MoM by...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم