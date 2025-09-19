مخطط اليوم - EURUSD (15.03.2024)
شهد زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي عمليات بيع واسعة النطاق يوم أمس، مدفوعًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات. وكان سببه مفاجأة...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
The EURUSD pair saw a massive sell-off yesterday, fueled by the strengthening of the dollar and a rise in 10-year US bond yields. It was caused by another...
يركز السوق على وضع بنك اليابان، الذي واجه مرة أخرى تغييرًا محتملاً في السياسة تفتح عقود المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد التدحرج ومواصلة ارتفاعها مؤشر...
The market is focused on the situation of the Bank of Japan, which once again faced a possible policy change Contracts for European indices open slightly...
يتعزز الين الياباني مع ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مرة أخرى بعد أن أعلنت وكالة أنباء كيودو عن زيادة الأجور بنسبة 5٪ من قبل النقابات...
The Japanese yen is strengthening, and the USDJPY pair has chugged again after the Kyodo news agency reported a negotiated 5% wage hike by Japanese unions....
بعد الجلسة المختلطة يوم أمس في وول ستريت، كانت المعنويات في الجلسة الآسيوية ضعيفة في الغالب إذ خسر مؤشر هانغ سينغ الصيني ومؤشر كوسبي الكوري أكثر من...
After yesterday's mixed session on Wall Street, sentiment in the Asian session was mostly weak. China's Hang Seng and Korea's KOSPI lost...
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم، على الرغم من أن الانخفاضات ليست كبيرة. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ إلى 5150 نقطة، في حين يتداول...
Wall Street indexes are trading lower today, though the declines are not significant. The S&P 500 is down 0.30% to 5150 points, while the Nasdaq100...
خسر زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي ما يقرب من 0.6٪ اليوم، بعد أن دعمت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الدولار الأمريكي. أشار عضو...
The EURUSD currency pair loses nearly 0.6% today, after PPI inflation and jobless claims data supported the U.S. dollar. ECB member Luis de Guindos indicated...
انخفضت أسهم Under Armor (UA.US) بأكثر من 11.50% اليوم بعد إعلان الشركة أمس أن المؤسس Kevin Plank سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي. ومن الواضح أن هذا التغيير...
Under Armour (UA.US) shares are down over 11.50% today following yesterday's announcement by the company that Kevin Plank, the founder, will return...
أظهرت جلسة اليوم لشركات التكنولوجيا الأمريكية مشاعر متضاربة. انخفض مؤشر Nasdaq100 الفوري بنسبة 0.4% تقريبًا اليوم، مدفوعًا بشكل رئيسي بأسهم Tesla وNvidia،...
Today's session for American tech companies is showing mixed sentiments. The Nasdaq100 spot index is down by nearly 0.4% today, driven mainly by the...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي بيانات ضعيفة من بريطانيا التضخم في الولايات المتحدة يثبت المزيد من القوة
تخسر أكبر عملة مشفرة، البيتكوين، حوالي 3٪ اليوم وانخفضت إلى أقل من 71000 دولار. تتزامن الانخفاضات الأوسع في سوق العملات المشفرة مع المشاعر الأضعف اليوم...
The largest cryptocurrency, Bitcoin, is losing about 3% today and has fallen below $71,000. The broader crypto market's declines coincide with today's...
تفتتح الأسواق الأمريكية باللون الأحمر الدولار قوي نسبيا في بداية الجلسة العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يرتفع إلى 4.27% تبدو نهاية...
