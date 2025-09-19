الولايات المتحدة: هل يلوح التصحيح في سوق الأسهم في الأفق؟ ✂
تفتتح الأسواق الأمريكية باللون الأحمر الدولار قوي نسبيا في بداية الجلسة العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يرتفع إلى 4.27% تبدو نهاية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
وانخفضت مخزونات الغاز الطبيعي، وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة، بمقدار 9 ملايين قدم مكعب مقارنة بالانخفاض المتوقع بمقدار 2 مليار قدم مكعب وانخفاض قدره...
Natural gas storage, according to the EIA report, fell by 9 million cubic feet (bcf) compared to the expected decrease of 2 bcf and a decline of 40 bcf...
في العام الرابع من عجز السوق، يبدو أن أزمة الكاكاو تتفاقم، حيث ارتفعت العقود الآجلة اليوم بنسبة 5%، لتبلغ ارتفاعات تاريخية جديدة. وبدأت مصانع معالجة الكاكاو...
In the fourth year of a market deficit, the cocoa crisis seems to be deepening, with futures gaining today 5% today, reaching new historic highs. African...
ينخفض DE40 قبل افتتاح وول ستريت راينميتال متفائلة بشأن التوقعات للعام الجديد الوضع العام للسوق: جلبت جلسة التداول يوم الخميس في الأسواق الأوروبية...
DE40 drops ahead of Wall Street open Rheinmetall optimistic about outlook for new year Overall market situation: Thursday's trading session...
تقفز Oracle بنسبة 12٪ تقريبًا بعد أرباح الربع الثالث المالية أكبر قفزة في يوم واحد منذ ديسمبر 2021 وتظهر النتائج زيادة كبيرة في الطلب تتوقع الشركة...
Oracle jumps almost 12% after fiscal-Q3 earnings The biggest single-day jump since December 2021 Results show big increase in demand Company expects...
يتم تداول أسهم Nvidia (NVDA.US) بانخفاض يزيد عن 1٪ قبل افتتاح السوق الأمريكية بعد تصريحات المديرين التنفيذيين في UXL، المدعومة من Intel (INTC.US) وAlphabet...
Nvidia (NVDA.US) shares are trading down more than 1% ahead of the U.S. market open after executives at UXL, which is backed by Intel (INTC.US), Alphabet...
صدر اليوم تقرير التضخم لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر فبراير في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان للتقرير أهمية ثانية، حيث تم بالفعل إصدار بيانات...
US PPI inflation report for February was released today at 12:30 pm GMT. The report was of second-importance, as the more important CPI data was already...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير: مبيعات التجزئة: 0.6% فعليًا على أساس شهري؛ توقعات بـ 0.8%...
01:30 PM GMT, United States - Retail Sales Data for February: Retail Sales: actual 0.6% MoM; forecast 0.8% MoM; previous -1.1%...
أفادت بلومبرج أن الحكومة المجرية قررت إعادة التغيير المتنازع عليه في قانون البنك المركزي لإجراء مزيد من المشاورات حيث يسعى صناع السياسة إلى نزع فتيل الخلاف...
Bloomberg reports that Hungarian cabinet decided to send back a contested change in central bank's law for further consultations as policymakers seek...
ينصب الكثير من اهتمام الأسواق على اليابان مؤخرًا، حيث توجد المزيد والمزيد من الدلائل التي تشير إلى أن بنك اليابان سيخرج من أسعار الفائدة السلبية قريبًا....
