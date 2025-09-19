Chart of the day - JP225 (14.03.2024)
A lot of markets' attention is on Japan recently, as there are more and more signs suggesting that Bank of Japan will exit negative interest rates...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تعرض اليورو لضربة قوية هذا الصباح بعد تصريحات يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. وأدلى ستورناراس بعدد من التعليقات...
من المقرر أن يفتتح المؤشر الأوروبي دون تغيير يذكر مبيعات التجزئة وبيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة خطابات أعضاء البنك المركزي الأوروبي تشير...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس بشكل متباين - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.19%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.10%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.54%،...
مفاوضات الأجور في اليابان جارية. وتنتشر التكهنات بأن الشركات الكبرى تعتزم رفع الأجور بنسبة تصل إلى 5%، وهي واحدة من أكبر الزيادات في السنوات الأخيرة،...
المفاوضات بشأن الأجور جارية هذا الأسبوع. ومن الواضح بالفعل أن الشركات الكبرى تعتزم زيادة الأجور بنسبة 5% على الأقل، مع واحدة من أكبر الزيادات على الإطلاق...
خسرت أسهم Dollar Tree (DLTR.US) 8.5٪ خلال جلسة تداول الأربعاء بعد إصدار توجيهات المبيعات السنوية، والتي كانت أقل من متوسط تقديرات المحللين، وإصدار نتائج...
تعد Nvidia الشركة الرائدة بوضوح في قطاع بائعي الأجهزة في تطوير الذكاء الاصطناعي والسحابة. حصة سوق بطاقات GPU تتجاوز 80% وتعتزم الشركة تقديم منتجات...
HSBC has issued a recommendation for the EURGBP currency pair. HSBC recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry...
03:30 PM GMT, United States - EIA Data: Crude Oil Inventories: Actual: -1.5400M; forecast 0.900M; previous 1.367M; Gasoline Inventories:...
الساعة 03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات تقييم الأثر البيئي: مخزونات النفط الخام: الفعلي: -1.5400 مليون؛ توقعات 0.900 م؛ السابق...
انخفضت وول ستريت قليلاً في وقت مبكر من جلسة الأربعاء توصية Wells Fargo تؤدي إلى انخفاض أسهم Tesla بأكثر من 2.5٪ أرباح ZIM المتكاملة للشحن والصحة...
