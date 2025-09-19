⚡Reddit سيظهر لأول مرة في بورصة نيويورك. هل سيؤدي البيع لـ WallStreetBets إلى تدميره؟
بعد ما يقرب من عامين من الضعف في سوق الأسهم الأمريكية، عشنا لنرى اكتتابًا عامًا يتحدث عنه العالم كله، وليس العالم المالي فقط. نحن نتحدث عن الظهور الأول...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
After almost two years of languishing on the US stock market, we lived to see an IPO that the whole world, not just the financial world, is talking about....
ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الأربعاء اختبر DE40 منطقة 18000 نقطة ارتفع سهم زالاندو بنسبة 14% بفضل نتائج عام 2023 وتوجيهاته القوية تتداول...
European indices trade higher on Wednesday DE40 tests 18,000 pts area Zalando surges 14% on 2023 results and strong guidance European stock...
.انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة -6.7% على أساس سنوي مقابل -3% المتوقعة. ونمو 1.2% سابقًا على أساس شهري، جاء الإنتاج الصناعي بنسبة -3.2%...
Industrial production in eurozone fall down -6.7% YoY vs -3% exp. and 1.2% growth previously On monthly basis industrial production came in -3.2%...
تشهد سوق الأسهم الصينية انتعاشًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة. بعد فترة من النضال، ارتفعت المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر Hang Seng Tech ومقياس ChiNext...
The Chinese stock market is experiencing a notable rebound in recent weeks. After a period of struggle, key benchmarks like the Hang Seng Tech Index and...
أجندة الاقتصاد الكلي اليوم خفيفة إلى حد ما من حيث المنشورات. لا توجد أحداث مجدولة يمكن أن تؤثر على السوق العالمية. في الجزء الأول من اليوم، أتيحت لنا الفرصة...
Today's macroeconomic calendar is fairly light in terms of publications. There are no scheduled events that could impact the global market. In the...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير: التغير في الناتج المحلي الإجمالي الشهري 3 أشهر/3 أشهر: فعلي...
08:00 AM GMT, United Kingdom - GDP data for January: Monthly GDP 3M/3M Change: actual -0.1%; forecast -0.1%; previous -0.3%; GDP:...
المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ تعمل بشكل جيد في الغالب. ارتفع مؤشر KOSPI الكوري بنسبة 0.50%، بينما ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.10%،...
Indices from Asia and the Pacific are mostly recording positive trading session. The Korean KOSPI gains 0.50%, the Australian S&P/ASX 200 is...
وجاء التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى من التوقعات عند 3.2% على أساس سنوي والتضخم الأساسي عند 3.8% على أساس سنوي. ارتفع التضخم الأساسي بنسبة...
US CPI inflation came in higher than expectations at 3.2% y/y and core inflation at 3.8% y/y. Core inflation is up 0.4% m/m, for the second month in...
تسبب انخفاض عملة البيتكوين بالقرب من 70 ألف دولار في تراجع معظم العملات البديلة، ولكن حتى الآن يتم الدفاع عن المستوى، وتقاوم أسهم Microstrategy (MSTR.US)...
Bitcoin's fall near $70,000 has caused a pullback among most altcoins, but so far the level is defended, and Microstrategy (MSTR.US) shares are resisting...
ارتفعت أسهم شركة آرتشر دانيلز ميدلاند العملاقة للزراعة والتغذية ومقرها شيكاغو (ADM.US) بنسبة 5٪ تقريبًا اليوم، حيث أعلنت الشركة أنها أكملت تحقيقًا داخليًا...
