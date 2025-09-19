Archer Daniels gains 5% as accounting concerns fall despite weak results 📈
Shares of Chicago-based agriculture and nutrition giant Archer Daniels Midland (ADM.US) are gaining nearly 5% today, as the company announced that it has...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت شركة أوراكل عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2024، والتي فاقت توقعات المحللين. وتعد الشركة من بين المستفيدين من اتجاه الذكاء الاصطناعي. وفيما...
Oracle has announced its fiscal third-quarter results for 2024, which exceeded analysts' expectations. The company is among the beneficiaries of the...
مكاسب US100 بأكثر من 0.5%؛ التضخم الأعلى من المتوقع لم يفسد المعنويات على المؤشرات تعمل العقود الكبيرة والطلب على الذكاء الاصطناعي على دفع أسهم Oracle...
US100 gains more than 0.5%; higher-than-forecast inflation didn't spoil sentiment on indexes Large-cap contracts and AI demand drive Oracle (ORCL.US)...
ويبلغ سعر النفط الآن مستويات أعلى مما كان عليه قبل ساعات قليلة، على الرغم من تصريحات بوتين الأخيرة لوكالة إنترفاكس للأنباء. وأشار بوتين إلى أنه يدعم تخفيضات...
Oil is now at higher levels than just a few hours ago, even despite Putin's recent statements to Interfax news agency. Putin indicated that he supports...
فاجأ تقرير مؤشر أسعار المستهلك بقراءات أعلى قليلاً من المتوقع. ارتفع التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.4% على أساس شهري مقابل التوقعات البالغة...
The CPI report surprised with slightly higher readings than expected. Core inflation rose for the second consecutive month by 0.4% m/m against expectations...
ANZ Research has issued a recommendation for the CHFJPY currency pair. ANZ Research recommends taking a short position on the pair with the following...
النفط: تم فرض حظر على تصدير جميع صادرات الوقود من روسيا منذ 1 مارس 2024. ومن المقرر أن يستمر الحظر لمدة 6 أشهر ويهدف إلى استقرار الأسعار في البلاد ونفذت...
Oil There has been an export ban on all fuel exports from Russia since March 1, 2024. The ban is set to last for 6 months and aims to stabilize prices...
US CPI inflation data for February was released today at 12:30 pm GMT. Report was expected to show a slowdown in core price growth as well as headline...
صدر اليوم بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا في نمو الأسعار...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يختبر DE40 المقاومة قصيرة المدى في منطقة 17820 نقطة ارتفعت شركة Wacker Chemie بعد توقعات الربع الأول أطلقت...
European indices trade higher DE40 tests short-term resistance in the 17,820 pts area Wacker Chemie gains after Q1 forecasts European stock...
يتم تداول الدولار الأمريكي على ارتفاع مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني اليوم حيث ينتظر المستثمرون صدور جزء رئيسي من البيانات الأمريكية. من...
USD is trading higher against EUR, GBP and JPY today as investors await release of a key piece of US data. US CPI inflation report for February is scheduled...
كانت جلسة آسيا والمحيط الهادئ اليوم متفائلة، مع تداول غالبية المؤشرات من المنطقة على ارتفاع ويمكن رصد أكبر المكاسب في المؤشرات الصينية، وخاصة مؤشرات هونج...
