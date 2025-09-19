Chart of the day - CHN.cash (12.03.2024)
Today's Asia-Pacific session has been upbeat, with the majority of indices from the region trading higher. The biggest gains could be spotted on Chinese...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
افتتحت المؤشرات الأوروبية اليوم على ارتفاع تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير في دائرة الضوء الجنيه الإسترليني ينخفض بعد بيانات الوظائف...
European indices opened higher today US CPI report for February in the spotlight GBP drops after weak UK jobs data for January European...
سيصدر اليوم تقرير سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر يناير في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف، على الرغم...
UK labor market report for January was released today at 7:00 am GMT. Report was expected to show an employment gain, although smaller than in December,...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملاتها يوم أمس على انخفاض في الأغلب إذ انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.11%، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.41%، وانخفض مؤشر Russell...
Wall Street indices finished yesterday's trading mostly lower. S&P 500 dropped 0.11%, Nasdaq moved 0.41% lower and small-cap Russell 2000 declined...
تعافت مؤشرات وول ستريت من الانخفاضات السابقة ويتم تداولها دون تغيير يذكر خلال اليوم. يتداول مؤشر S&P 500 على استقرار، ومؤشر داو جونز يرتفع بنسبة...
Wall Street indices have recovered from earlier declines and are trading little changed on the day. S&P 500 trades flat, Dow Jones gains 0.1%, Nasdaq...
MUFG issued a recommendation for the CHFJPY currency pair. MUFG recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
يعد الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني أحد الأزواج الرئيسية التي تشهد أكبر حركة هبوطية اليوم. وينخفض الزوج بحوالي 0.4% إلى منطقة 188.25 - وهو أدنى مستوى...
GBPJPY is one of the major pairs that experiences the biggest downward move today. Pair drops around 0.4% to 188.25 area - the lowest level in a month....
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي الأسواق تترقب خبر التضخم الأمريكي. هل سهم Super Micro Computer هوNvidia الثاني ؟
تعد شركة Moderna (MRNA.US) الشركة الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500 اليوم، حيث ارتفعت حوالي 9٪ في وقت النشر. وجاءت المكاسب نتيجة للإعلان على الموقع التجريبي...
Moderna (MRNA.US) is the best performing company in S&P 500 index today, gaining around 9% at press time. Gains were triggered by the announcement...
انخفضت أسهم Meta Platforms (META.US) بنسبة 5% اليوم وهي واحدة من أسوأ الشركات أداءً على مؤشر S&P 500. ويعد هذا أكبر انخفاض في يوم واحد للشركة منذ أكتوبر...
Meta Platforms (META.US) drops 5% today and is one of the worst performing S&P 500 companies. This is the biggest single-day drop for the company since...
كانت بداية أسبوع تداول جديد في الأسواق المالية العالمية هادئة حتى الآن. يمكن رصد بعض التحركات الأكبر في الأسهم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق...
The beginning of a new trading week on the global financial markets have been calm so far. Some bigger moves could be spotted on equities from Asia-Pacific...
أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير على ضرورة توخي الحذر قبل تنفيذ خفض سعر الفائدة، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن ينتظر...
