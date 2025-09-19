The ECB's Kazimir suggested a June meeting for the first interest rate cut ✂
European Central Bank (ECB) Governing Council member Peter Kazimir emphasized the need for caution before implementing a rate cut, suggesting that the...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
European Central Bank (ECB) Governing Council member Peter Kazimir emphasized the need for caution before implementing a rate cut, suggesting that the...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض يتم تداول US100 بالقرب من 18000 نقطة بوينغ تنخفض بعد تقارير نهاية الأسبوع المتشائمة بدأت مؤشرات وول ستريت...
Wall Street indices open lower US100 trades near 18,000 pts Boeing drops after downbeat weekend reports Wall Street indices launched the first...
وفقًا لأحدث المعلومات، استثمرت شركة MicroStrategy (MSTR.US)، التي أسسها مايكل سايلور، مبلغًا إضافيًا قدره 821.7 مليون دولار تقريبًا في شراء 12000 عملة...
According to the latest information, MicroStrategy (MSTR.US), founded by Michael Saylor, has invested an additional approximately $821.7 million in purchasing...
جلسة هبوطيه في بداية الأسبوع لوفتهانزا تحذر من إضرابات طاقم الطائرة توزيعات الأرباح تعزز أسهم LEG Immobilien الوضع العام للسوق: جلبت جلسة...
Falling session at the beginning of the week Lufthansa warns of cabin crew strikes Dividends boost LEG Immobilien shares Overall market situation: This...
تراجعات أرباح أرامكو السعودية تتطفو فوق ال 24.7 % وإرتفاع منتظر لمعدل النمو المستهدف لإنتاج الغاز أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو"...
يستمر اليورو في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أدنى مستوياته النسبية في 14 فبراير 2024. ومع ذلك، كما هو واضح في الرسم البياني أدناه، واجه...
The euro continues to appreciate against the US dollar, having reached relative lows on the 14th of February 2024. However, as can be seen in the chart...
ارتفع سعر Ethereum بنسبة 3.20% وتجاوز مستوى 4000 دولار قبل يومين من تحديث Dencun على الرغم من أن العائدات على Ethereum تجاوزت عائدات Bitcoin في الأيام...
Ethereum gains 3.20% and breaks above the $4,000 level two days before the Dencun update. Although in recent days the returns on Ethereum have exceeded...
لا توجد إصدارات رئيسية للاقتصاد الكلي تنتظرنا اليوم والتي يمكن أن تؤثر على تقلبات السوق العالمية ومع ذلك، سيتعرف المستثمرون هذا الأسبوع على بعض التقارير...
There are no major macroeconomic releases ahead of us today that could affect global market volatility. However, this week investors will get to know some...
تسجل مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة في بداية الأسبوع إذ خسر مؤشر Nikkei الياباني ما يصل إلى 2.20%، بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي...
Asia-Pacific indices are recording a mixed session at the start of the week. Japan's Nikkei loses as much as 2.20%, Australia's S&P/ASX...
أنهت وول ستريت الأسبوع بانخفاضات طفيفة. وفي وقت نشر هذا التقرير، يخسر مؤشر US500 بنسبة 0.40% ليصل إلى 45140 نقطة، بينما يتداول مؤشر US100 منخفضًا بنسبة...
Wall Street ends the week with minor declines. At the time of publication, the US500 is losing 0.40% to 45140 points, while the US100 is trading...
NFP مع مراجعة كبيرة أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية اليوم مكاسب قوية أخرى في التوظيف في الولايات المتحدة. ووصل نمو الوظائف بدوام كامل إلى...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم