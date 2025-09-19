Labour market continues to stabilize? Gold is approaching 2200
NFP with a big revision Today's NFP report showed another strong gain in US employment. Full-time job growth reached 275,000, following a very strong...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
NFP with a big revision Today's NFP report showed another strong gain in US employment. Full-time job growth reached 275,000, following a very strong...
تصل عملة البيتكوين إلى مستوى 70 ألف دولار أمريكي، على الرغم من أن البعض توقع أن هذا المستوى لن يتم الوصول إليه حتى نهاية شهر مارس. لا يكون الدافع وراء...
Bitcoin is reaching the US$70,000 level, although some have speculated that this level will not be reached until the end of March. Bitcoin's price...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع يتعافى US100 بالكامل من عمليات البيع المكثفة التي حدثت يوم الثلاثاء تقارير الأرباح من Broadcom وCostco Wholesale...
Wall Street indices open higher US100 fully recovers from Tuesday's sell-off Earnings reports from Broadcom, Costco Wholesale, Marvell Technology...
تم الإعلان عن بيانات الوظائف الكندية لشهر فبراير اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة تزيد عن 20 ألفًا في إجمالي...
Canadian jobs data for February was released today at 1:30 pm GMT. Report was expected to show an over-20k increase in total employment, as well as an...
01:30 PM GMT, United States - Employment Data for February: Nonfarm Payrolls: actual 275K; forecast 198K; previous 229K; Private...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر فبراير: متوسط الساعات الأسبوعية: 34.3 فعليًا؛ توقعات 34.3؛ السابق...
تراجع مؤشر داكس الألماني قبيل قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية خسرت أسهم HelloFresh 42% بعد الإبلاغ عن توقعات سنوية أقل من المتوقع الوضع العام...
German DAX slips ahead of NFP reading HelloFresh shares lose 42% after reporting lower-than-expected annual forecasts Overall market situation: This...
يعد إصدار تقرير الوظائف الأمريكي الرسمي لشهر فبراير - تقرير NFP - حدثًا كبيرًا رئيسيًا اليوم. سيتم نشر البيانات في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش...
Release of the official US jobs report for February - NFP report - is a key macro event of the day. Data will be released at 1:30 pm GMT and is expected...
يتم تداول Ethereum، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.5٪ تقريبًا اليوم ويستمر في الحركة الصعودية الديناميكية التي بدأت في أواخر يناير. ولم تنمو عملة البيتكوين...
The second largest cryptocurrency, Ethereum is trading up nearly 2.5% today and continues the dynamic upward movement initiated in late January. Bitcoin...
المؤشرات في أوروبا تفتتح على ارتفاع بيانات صناعية ألمانية أضعف، والسوق تنتظر مراجعة الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يركز الاهتمام على العمالة...
Indexes in Europe open higher Weaker German industrial data, market awaits Eurozone GDP revision Attention focuses on US non-farm employment Today's...
جاء الإنتاج الصناعي الألماني المعدل موسميًا (لشهر يناير) بنسبة -5.5% على أساس سنوي مقابل -4.8% المتوقعة و-3.13% سابقًا (شهريًا 1% مقابل 0.6%...
Germany industrial production seasonally adjusted (for January) came in -5.5% YoY vs -4.8% exp. and -3.13% previously (MoM 1% vs 0.6% exp. and -2% previously) German...
