حصاد الأسواق (08.03.2024)
انتهت جلسة الأمس في وول ستريت بمكاسب لمؤشري Nasdaq 100 وS&P 500، اللذين ارتفعا بنسبة 1.56% و1.01% على التوالي. ارتفعت أسهم Nvidia بأكثر من 4٪ وتم...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
انتهت جلسة الأمس في وول ستريت بمكاسب لمؤشري Nasdaq 100 وS&P 500، اللذين ارتفعا بنسبة 1.56% و1.01% على التوالي. ارتفعت أسهم Nvidia بأكثر من 4٪ وتم...
وكانت جلسة يوم الخميس مواتية للمستثمرين في وول ستريت. ارتفعت المؤشرات الأمريكية بما يزيد عن 1.00% وتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية مرة أخرى. ويتداول...
سجلت أسهم أشباه الموصلات بشكل عام مكاسب جيدة يوم الخميس، حيث ينتظر القطاع تقارير الأرباح من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك Broadcom (AVGO.US). ومن بين الرابحين...
سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بعد خطابه الأخير أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. خلال هذه...
تقييم الأثر البيئي لتغير الغاز الطبيعي BCF الفعلي -40 مليار (توقعات -37 مليار، السابق -96 مليار) اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، قدرت...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع عند مستويات قياسية. الدولار الأمريكي (USD) يفقد قيمته. العائد على السندات الأمريكية لم يتغير. يوم الخميس، تبدأ...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بيتوقيت دبي انخفاض مخزونات النفط وبيانات أفضل من الصين الأسهم الامريكية تتراجع مع تزايد مخاوف البنوك
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -64.20 المتوقع: -63.3 الفعلي: -67.40 صدرت بيانات مطالبات البطالة...
ECB Deposit Rate Actual 4% (Forecast 4%, Previous 4.00%) ECB Interest Rate Actual 4.5% (Forecast 4.5%, Previous 4.50%) The Governing Council...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% معدل الفائدة: السابق:4.50%،...
ارتفعت شركة Super Micro Computer بعد إدراجها في مؤشر S&P 500 الأسهم ترتفع إلى مستوى قياسي جديد ارتفعت الأسهم بأكثر من 1200٪ منذ بداية عام 2023 يؤدي...
أسهم Hugo Boss تحت الضغط بعد تقديم توقعات جديدة قام محللو برنشتاين بتخفيض تصنيف أسهم باير الوضع العام للسوق: تشهد أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب...
Super Micro Computer surges on S&P 500 inclusion Stock rallies to a fresh record high Shares gained over 1200% since start of 2023 AI-demand...
Hugo Boss shares under pressure after presenting new forecasts Bernstein analysts downgrade rating on Bayer shares Overall market situation: European...
