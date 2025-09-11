مخطط اليوم - البيتكوين (02.07.2025)
اشترت شركة مايكروستراتيجي 4,980 بيتكوين إضافية مقابل 531.9 مليون دولار، ليصل إجمالي أصولها إلى 597,325 بيتكوين. اشترت شركة ميتابلانيت اليابانية 1,005...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
سنستقبل اليوم أول تقرير للوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ورغم تراجع أهميته بعض الشيء مؤخرًا، إلا أنه لا يزال منشورًا يحظى بمتابعة دقيقة من السوق. سيبحث...
تشهد الأسواق الآسيوية جلسة هادئة بشكل عام. وتشهد المؤشرات الرئيسية مكاسب معتدلة تراوحت بين 0.00% و0.60%، مع تسجيل أكبر الزيادات في اليابان وأستراليا....
استهلت وول ستريت الأسبوع الجديد بتباين في المشاعر، ردًا على بيانات الاقتصاد الكلي وتعليقات جيروم باول، التي تدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي...
يقترب مؤشر USDIDX من المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 فترة (اللون الأرجواني الداكن) على الفاصل الزمني M30 بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل "مشروع...
في خطوة تعكس التزامه بالشفافية المالية والانضباط المؤسسي، نشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي قوائمه المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2024، عبر...
تعود وول ستريت إلى الحذر، إذ تدفع بيانات سوق العمل القوية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي تؤكد الوضع الراهن، توقعات خفض أسعار الفائدة...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر يونيو: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM):...
ارتفع سعر الذهب اليوم بأكثر من 1.3%، ملامسًا مستوى 3350 دولارًا للأونصة علاوة على ذلك، تعافى الذهب متجاوزًا منطقة الدعم المرتبطة بمتوسطيه المتحركين على...
شهدت أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية، تعديلات جديدة، مع بداية النصف الثاني من العام الجاري 2025، في إطار المراجعات السنوية التي تجريها شركة أرامكو...
النفط: لا يزال النفط تحت الضغط وسط توقعات بأن تُقرر أوبك+ استئناف الإنتاج بقوة أخرى عند 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وفي حال اتخاذ مثل...
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكوا باور خلال اجتماعها أمس الإثنين، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 7.12 مليار ريال عن طريق...
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية اليوم تراجعًا في قيمتها، مُوقفةً محاولاتها لعكس مسار التصحيح الذي شهدته الأيام الأخيرة. في سوق النقد، انخفض مؤشر داكس الألماني...
يشهد الدولار الأمريكي ضعفًا استثنائيًا، مسجلًا أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام ١٩٧٣ - فمنذ بداية عام ٢٠٢٥، فقد بالفعل حوالي ١٠٪ من قيمته مقابل العملات الرئيسية....
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.3% مؤشر...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا: مؤشر مديري المشتريات...
اطلعنا للتو على قراءات بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في دول رئيسية مختارة من الاتحاد الأوروبي: إسبانيا، مؤشر مديري المشتريات للتصنيع...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 48.3, المتوقع:...
تتداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية دون اتجاه واضح قبل جلسة التداول النقدية. سينصبّ اهتمام المستثمرين على بيانات مؤشر مديري المشتريات، وقراءات...
لا تزال المعنويات في الأسواق الآسيوية إيجابية بعد مكاسب الأمس في وول ستريت. تكتسب الأسواق في الصين وأستراليا ونيوزيلندا قيمة، بينما انخفض مؤشر نيكي...
