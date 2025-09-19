ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق 1.09 خلال شهادة باول
تبين أن اليوم الأول من الشهادات نصف السنوية التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الكونجرس لم يكن حدثا. نص الشهادة، الذي صدر في الساعة 1:30...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تبين أن اليوم الأول من الشهادات نصف السنوية التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الكونجرس لم يكن حدثا. نص الشهادة، الذي صدر في الساعة 1:30...
The first day of Fed Chair Powell's semiannual testimonies in Congress turned out to be a non-event. Text of the testimony, which was released at 1:30...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أسبوعيا رسميا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
US Department of Energy issued an official, weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm GMT. Report was expected to show a build in headline crude...
03:00 PM GMT, United States - JOLTs Job Openings for January: actual 8.863M; forecast 8.800M; previous 8.889M; JOLTS data...
بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 9.026، المتوقع: 8.800، الفعلي: 8.863 جاءت بيانات JOLTS أعلى بقليل من التوقعات، على الرغم من أنها لا تزال أقل من إصدار...
أبقى بنك كندا أسعار الفائدة عند مستوى 5%، وذلك تماشيا مع التوقعات. USDCAD ينخفض بعد قرار بنك كندا.
Bank of Canada maintained interest rates at 5% level, in line with expectations. USDCAD loses after BoC decision.
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع US100 يرتفع مرة أخرى فوق علامة 18000 نقطة تقارير الأرباح من CrowdStrike وFootLocker وChargePoint وNordstrom ويكرر...
Wall Street indices open higher US100 climbs back above 18,000 pts mark Earnings reports from CrowdStrike, FootLocker, ChargePoint and Nordstrom Powell...
يقدم مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في المملكة المتحدة تحليلاً مستقلاً للشؤون المالية في المملكة المتحدة، باعتباره وكالة تنفيذية غير إدارية، ترعاها وزارة...
The Office for Budget Responsibility (OBR) of The United Kingdom, gives independent analysis of the UK's finances, as an executive non-departmental...
صدر اليوم نص الشهادة نصف السنوية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وفيما يلي النقاط الرئيسية من الخطاب: التقدم...
Text of Fed Chair Powell's semiannual testimony was released today at 1:30 pm GMT. Below are key takeaways from the speech: Ongoing progress...
كان تقرير ADP لشهر نوفمبر نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في...
US ADP report (February): 140 k vs 150 k exp. and 107 k previously The private sector US jobs report showed goods-producing jobs up 30,000,...
أظهرت قراءة مبيعات التجزئة في منطقة اليورو اليوم على أساس سنوي انخفاضًا بنسبة -1% مقابل -1.3% المتوقعة و-0.8% سابقًا على أساس شهري، ارتفعت مبيعات...
Today's eurozone retail sales reading YoY showed a decline of -1% vs. -1.3% expected and -0.8% previously On MoM basics, retail sales rose 0.1%...
تواجه شركة ميرسك الدنماركية (MAERSKA.DK)، أكبر مشغل لسفن الحاويات في العالم، عددًا من التحديات اللوجستية، مما دفع الشركة إلى إصدار تحذير خاص مؤخرًا بشأن...
The world's largest container ship operator, Denmark's Maersk (MAERSKA.DK) faces a number of logistical challenges, which led the company to recently...
