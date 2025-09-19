انخفاض بيتكوين بنسبة 3.5٪ ومحو المكاسب المبكرة
بعد الاختراق الحاد الذي حققته عملة البيتكوين فوق الحاجز التاريخي البالغ 69000 دولار، بدأت العملة المشفرة الشهيرة تصحيحًا هبوطيًا أعمق. في الوقت الحالي،...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بعد الاختراق الحاد الذي حققته عملة البيتكوين فوق الحاجز التاريخي البالغ 69000 دولار، بدأت العملة المشفرة الشهيرة تصحيحًا هبوطيًا أعمق. في الوقت الحالي،...
حققت عملة البيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكثر شهرة والأكبر من حيث القيمة السوقية، إنجازًا بارزًا اليوم. يؤدي اختراق حاجز 69000 دولار أمريكي إلى رفع BTC...
مؤشر ISM غير التصنيعي الأمريكي لشهر فبراير. الفعلي: 52.6 المتوقع: 53.0. السابق: 53.4 الولايات المتحدة، طلبيات المصانع لشهر يناير. الفعلي: -3.6% شهريًا....
صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 52.5, المتوقع: 51.3, الفعلي:...
تنخفض وول ستريت في بداية جلسة الثلاثاء تستمر أسهم شركة أبل في الانخفاض وسط انخفاض المبيعات في الصين ينتظر المستثمرون صدور بيانات ISM وتقرير طلبيات...
Wall Street drops in early Tuesday session Apple shares extend declines amid lower sales in China Investors await release of ISM data and durable...
ارتفعت أسهم Target (TGT.US) بنسبة 8.5٪ تقريبًا قبل افتتاح جلسة التداول اليوم في وول ستريت بعد صدور نتائج الربع الرابع الأفضل من المتوقع. أعلنت الشركة عن...
Shares of Target (TGT.US) are gaining nearly 8.5% ahead of the opening of today's trading session on Wall Street following the release of better-than-expected...
الذهب: سجل الذهب أعلى إغلاق في التاريخ يوم الاثنين والأول فوق 2100 دولار للأونصة قفز الذهب والمعادن النفيسة الأخرى يوم الجمعة، بعد صدور مؤشر ISM...
Gold Gold recorded the highest close in history on Monday and the first one above $2,100 per ounce Gold and other precious metals jumped on Friday,...
تتوقف مؤشرات الأسهم مؤقتًا، والمؤشرات العالمية تتحول إلى بحر أحمر يوم الثلاثاء. استنزفت المشاعر من هانج سينج في بداية انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني...
المؤشرات الأوروبية تتداول على انخفاض يختبر DE40 الحد الأدنى لهندسة السوق صيدلية Redcare تقفز بناءً على إرشادات 2024 تتداول مؤشرات...
European indices trade lower DE40 tests lower limit of market geometry Redcare Pharmacy jumps on 2024 guidance European stock market indices...
صدرت هذا الصباح مؤشرات مديري المشتريات للخدمات لشهر فبراير من الدول الأوروبية. ومع ذلك، كانت غالبية الإصدارات عبارة عن مراجعات لبيانات فلاش تم إصدارها...
Services PMI indices for February from European countries were released this morning. However, the majority of the releases were revisions to an already-released...
تعقد الصين الاجتماعين السنويين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هذا الأسبوع. يعد هذا أحد أهم الأحداث...
