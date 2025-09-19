Chart of the day - CHN.cash (05.03.2024)
China is holding its Two Sessions annual meetings of China's National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Conference...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
China is holding its Two Sessions annual meetings of China's National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Conference...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض ارتفعت عملة البيتكوين فوق 68000 دولار خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ من المقرر صدور مؤشر ISM للخدمات الأمريكية...
European indices set for lower opening Bitcoin climb above $68,000 during Asia-Pacific session US servies ISM index scheduled for 3:00 pm GMT European...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس على انخفاض، وتوقفت مؤقتًا بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في نهاية الأسبوع السابق. وانخفض مؤشر ستاندرد...
Wall Street indices finished yesterday's session lower, making a pause after rallying to all-time highs at the end of the previous week. S&P...
توقف الارتفاع في وول ستريت اليوم مؤقتًا، بعد أن ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة في نهاية الأسبوع السابق. واستقر مؤشر ستاندرد...
Rally on Wall Street was paused today, after major US indices climbed to fresh record highs at the end of the previous week. S&P 500 500 trades...
تتميز بداية أسبوع تداول جديد بتحركات كبيرة في الأسعار على عدد من الأصول، مع جذب العملات المشفرة والمعادن الثمينة لأكبر قدر من الاهتمام. ترتفع عملة البيتكوين...
The beginning of a new trading week is marked with big price moves on a number of assets, with cryptocurrencies and precious metals drawing the most attention....
بدأ النفط تداولات الأسبوع الجديد على ارتفاع، مدعومًا بإعلان أوبك+ الصادر خلال الأسبوع. أعلنت مجموعة منتجي النفط يوم الأحد أنها قررت تمديد تخفيضات الإنتاج...
Oil launched the new week's trading higher, supported by an announcement from OPEC+ made over the week. Group of oil producers announced on Sunday...
أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية (AAL.US) اليوم أنها طلبت 260 طائرة جديدة من بوينغ (BA.US)، وإيرباص (AIR.DE)، وإمبراير (ERJ.US). وتشمل الطلبية 85 طائرة من...
American Airlines (AAL.US) announced today that it has ordered 260 new aircraft from Boeing (BA.US), Airbus (AIR.DE) and Embraer (ERJ.US). The order includes...
تواصل NATGAS مكاسبها الهائلة خلال اليوم ويتم تداولها الآن بارتفاع يزيد عن 8% خلال اليوم! من وجهة نظر فنية، تقترب السلعة من منطقة مقاومة نفسية رئيسية عند...
NATGAS extends a massive intraday gain and is now trading over 8% higher on the day! From a technical point of view, the commodity is approaching a key...
يبدأ اليورو الأسبوع على طريق التعافي مقابل الدولار الأمريكي. وكان هذا الانتعاش ثابتًا منذ أن وصل السعر إلى منطقة 1.072 في الأسبوع الثاني من فبراير. حاليًا،...
The euro is starting the week on a path to recovery against the US dollar. This recovery has been consistent since the price reached the 1.072 zone in...
تم استئناف الارتفاع في سوق العملات المشفرة بعد توقف قصير. ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 5٪ وترتفع فوق مستوى 66000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر...
Rally on the cryptocurrency market resumed after a brief pause. Bitcoin gains over 5% and climbs above $66,000 mark for the first time since mid-November...
يتم تداول الذهب على ارتفاع اليوم، إلى جانب المعادن الثمينة الأخرى. تواصل المعادن الثمينة اندفاعها الصعودي الذي تم إطلاقه يوم الجمعة ردًا على صدور مؤشر...
