US Open: Wall Street opens higher after PCE data 📌
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي مخزونات النفط تضغط على أسعار النفط المؤشرات تنتظر بيانات PCE لتحديد الاتجاه
أصدرت شركة eBay نتائج الربع الرابع من عام 2023 يوم الثلاثاء قفز السهم بنسبة 8٪ تقريبًا خلال جلسة ما بعد الأرباح المبيعات والأرباح فاقت التوقعات توقعات...
eBay released Q4 2023 results on Tuesday Stock jumped almost 8% during post-earnings session Sales and profits beat expectations Upbeat outlook...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر يناير: الدخل الشخصي: فعلي 1.0% شهريًا؛ توقعات بـ 0.4% شهرياً؛ السابق 0.3%...
صدر اليوم بيانات التضخم الأولية لمؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر فبراير في الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع تباطؤًا في مؤشر أسعار...
يرتفع الدولار الأمريكي (USDIDX) بشكل طفيف قبل صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم (1:30 مساءً بتوقيت جرينتش). وأشارت ستاندرد آند بورز إلى...
تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع مؤشر DAX الألماني يرتفع فوق 17700 نقطة تقارير الأرباح من MTU Aero Engines وBeiersdorf وCovestro تتداول...
يشهد الدولار النيوزلندي مقابل الين الياباني تحركات كبيرة اليوم حيث أن الدولار النيوزيلندي هو العملة الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة والين الياباني هو العملة...
سيتم اليوم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسباني لشهر فبراير في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا في...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض بيانات التضخم من أوروبا والولايات المتحدة تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من سويسرا وكندا تشير...
سيتم اليوم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة الألمانية لشهر يناير في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان السوق يتوقع زيادة شهرية في مبيعات...
