BREAKING: EUR muted after German retail sales miss
German retail sales data for January was released today at 7:00 am GMT. Market was expecting a monthly increase in retail sales, as well as a smaller year-over-year...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض يوم أمس - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17%، وأنهى مؤشر داو جونز انخفاضًا بنسبة 0.06%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.55%،...
Wall Street indices finished yesterday's lower - S&P 500 dropped 0.17%, Dow Jones finished 0.06% lower, Nasdaq declined 0.55% and small-cap...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم على انخفاض ولكنها تمكنت من تعويض الجزء الأكبر من الخسائر في وقت لاحق ويتداول مؤشرا S&P 500 وDow Jones...
Wall Street indices launched today's trading lower but have managed to recover the bulk of losses later on. S&P 500 and Dow Jones now trade...
UnitedHealth Group (UNH.US) هو أسوأ أسهم مؤشر S&P 500 أداءً اليوم وينخفض بحوالي 5٪ خلال اليوم. ويأتي هذا الانخفاض بعد أن ذكرت بلومبرج أن...
UnitedHealth Group (UNH.US) is the worst performing S&P 500 stock today and drops around 5% on the day. The drop comes after Bloomberg reported that...
شهدت الدقائق القليلة الأخيرة في سوق العملات المشفرة انعكاسًا هائلاً للمكاسب اللحظية التي شهدناها منذ بداية اليوم. فقدت عملة البيتكوين أكثر من 6٪ في 15...
The last few minutes in the crypto market saw a massive reversal of the intraday gains seen since the beginning of the day. Bitcoin lost more than 6% in...
من المقرر أن تقدم Salesforce (CRM.US) تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 (تقويم نوفمبر 2023 - يناير 2024) اليوم بعد اختتام جلسة وول ستريت....
Salesforce (CRM.US) is scheduled to report fiscal-Q4 2024 earnings report (calendar November 2023 - January 2024) today after close of the Wall Street...
تراجعت أسهم Novavax (NVAX.US) بأكثر من 20% اليوم، مما وضع نهاية مفاجئة للتصحيح الصعودي الذي دفع سهم الشركة إلى الارتفاع بنسبة 50% في غضون أيام. أعلنت الشركة...
Shares of Novavax (NVAX.US) are slumping over 20% today, putting an abrupt end to an upward correction that has pushed the company's share 50% higher...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أسبوعيا رسميا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساء بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة...
US Department of Energy (DOE) issued an official, weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm GMT. Report was expected to show a build in crude...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض يختبر US100 الدعم على المدى القريب في منطقة 17.935 نقطة تقفز أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مع تجاوز عملة...
Wall Street indices open lower US100 tests near-term support in the 17,935 pts area Crypto stocks jump as Bitcoin breaks above $60,000 Wall...
اكتسبت عملة البيتكوين أكثر من 6.0٪ واخترقت مستوى 60.000 دولار أمريكي، وتقترب جدًا من أعلى مستوياتها التاريخية منذ الارتفاع في عام 2021. النمو الديناميكي...
ارتفعت أسهم شركة Beyond Meat (BYND.US)، وهي شركة منتجة لبدائل اللحوم النباتية الغنية بالبروتين، بأكثر من 50٪ اليوم في تداولات وول ستريت قبل الافتتاح. وتحاول...
Bitcoin has gained over 6.0% and has breached the 60,000 USD level, approaching very close to its historic highs from the 2021 bull run. The dynamic growth...
