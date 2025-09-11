حصاد الصباح (01.07.2025)
لا تزال المعنويات في الأسواق الآسيوية إيجابية بعد مكاسب الأمس في وول ستريت. تكتسب الأسواق في الصين وأستراليا ونيوزيلندا قيمة، بينما انخفض مؤشر نيكي...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
أغلقت المؤشرات الأمريكية الربع الثاني من عام 2025 عند مستويات قياسية جديدة، في ظل خطاب أكثر تشاؤمًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، واتفاقيات تجارية متوقعة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي المؤشرات عند مستويات قياسية جديدة الذهب ينخفض مع تراجع التوترات الجيوسياسية البنوك الامريكية...
واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعه فوق مستوى 1.1750 عقب تصريحات حذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك. وأعرب بوستيك عن...
الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - نشاط التصنيع في دالاس الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو: القيمة الفعلية: -12.7 التوقعات:...
المؤشرات تتجاوز أعلى مستوياتها التاريخية. مؤسسات مالية رئيسية تجتاز اختبارات التحمل التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي. نجاح لقاح الإنفلونزا الموسمية...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من شيكاغو:...
تشهد أسعار الغاز الطبيعي اليوم انخفاضًا بأكثر من 5%، بعد ارتفاع قوي في نهاية الأسبوع الماضي. يوم الجمعة، أشارت التوقعات إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة...
توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027 مؤكدا ان القطاعات...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.1%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.0% مؤشر أسعار المستهلكين...
حققت السعودية أداء اقتصاديا لافتا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 6.3%. حيث جاء هذا بالتزامن...
بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية الأسبوع بنبرة حذرة إلى حد ما. ينتهي الموعد النهائي لمفاوضات التجارة في 9 يوليو من الأسبوع المقبل. انخفض مؤشر داكس الألماني...
ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك ويلز فارجو، وجيه بي مورغان، وغولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، عقب الإعلان عن نتائج أحدث اختبارات التحمل التي...
تشارك المملكة العربية السعودية برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول...
يحوم الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مختبرًا مستويات دعم رئيسية حول 97.0000. تزيد البيانات الضعيفة بشأن الدخل الشخصي والإنفاق...
تبدأ الأسواق الأسبوع الجديد بمكاسب في العقود الآجلة الأمريكية وجلسة هادئة نسبيًا في جميع أنحاء القارة الأوروبية. ويترقب المستثمرون اتفاقيات التجارة والتخفيضات...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول): الفعلي 0.7%...
شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ استقرارًا في جلسة التداول، حيث لم تتجاوز تغيرات المؤشرات +/- 0.30%. وانخفضت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 0.10% و0.30%. عاد...
تتجه وول ستريت نحو عطلة نهاية الأسبوع بتفاؤل كبير عقب تصريحات دونالد ترامب التي أعرب فيها عن رغبته في إتمام اتفاقيات التجارة بحلول الموعد النهائي في...
تتجه الأسواق المالية نحو النصف الثاني من العام بعد أشهر مضطربة. فبينما اتسم شهر يونيو بالهدوء فيما يتعلق بمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاقتصادات...
