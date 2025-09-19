عاجل: انخفاض الدولار الأمريكي بعد بيانات طلبيات السلع المعمرة
صدر اليوم بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر يناير في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا كبيرًا في الطلبيات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
US durable goods orders data for January was released today at 1:30 pm GMT. Report was expected to show a big drop in headline orders as well as a small...
الغاز الطبيعي: تكافح أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) للعثور على اتجاه بعد تمديد العقود الآجلة قفزت NATGAS إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين بالقرب...
Natural Gas US natural gas prices (NATGAS) struggle to find direction after futures rollover NATGAS jumped to a 2-week high near $1.865 per MMBTu...
تخسر أسهم Lowe (LOW.US) ما يقرب من 3٪ قبل افتتاح جلسة وول ستريت اليوم بعد صدور نتائج الربع الرابع من عام 2023. على الرغم من أن نتائج هذه الفترة جاءت أفضل...
Lowe's (LOW.US) shares are losing nearly 3% ahead of the opening of today's Wall Street session following the release of Q4 2023 results. Although...
تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية بشكل مختلط DE40 يقفز فوق 17500 نقطة مكاسب Durr بعد تقديم توقعات مبيعات أفضل من المتوقع بدأت المؤشرات الأوروبية...
European stock market indices trade mixed DE40 jumps above 17,500 pts Duerr gains after providing better-than-expected sales outlook European...
يعد الين الياباني واحدًا من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم إذ حصل الين على طلب بعد صدور تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الياباني لشهر يناير كما...
Japanese yen is one of the best performing G10 currencies today. JPY caught a bid following release of Japanese CPI inflation report for January. Data...
بدأت المؤشرات الأوروبية التداول على انخفاض طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مؤشر كونفرنس بورد تقارير الأرباح من Beyond Meat وEbay وVirgin Galactic بدأت...
European indices launch trading lower US durable goods orders, Conference Board index Earnings reports from Beyond Meat, Ebay and Virgin Galactic European...
تم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض يوم أمس وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.16%، وانخفض مؤشر ناسداك...
Wall Street indices traded lower yesterday. S&P 500 dropped 0.38%, Dow Jones moved 0.16% lower and Nasdaq declined 0.13%. Small-cap Russell 2000...
بدأت مؤشرات وول ستريت تداولات اليوم على ارتفاع طفيف لكنها محت مكاسبها لاحقًا. وانخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.2% لكل منهما، واستقر...
Wall Street indices launched today's trading slightly higher but have later erased gains. S&P 500 and Dow Jones drop 0.2% each, Nasdaq trades...
بدأت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) تداولات الأسبوع الجديد بفجوة سعرية صعودية كبيرة واستمرت في الارتفاع خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ. وقد عززت...
US natural gas prices (NATGAS) launch new week's trading with a big bullish price gap and continued to gain during the Asia-Pacifc session. Gains were...
يمكن ملاحظة تحول كبير في المعنويات تجاه العملات المشفرة في فترة ما بعد الظهر اليوم. محت عملة البيتكوين خسائرها السابقة وقفزت بنسبة 5٪ تقريبًا منذ الظهر....
