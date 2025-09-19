🚀 BITCOIN jumps above $53,000
A significant shift in sentiment towards cryptocurrencies can be spotted in the afternoon today. Bitcoin erased previous losses and jumped almost 5% since...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تم الإعلان عن مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر فبراير في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تحسن المؤشر من -27.4...
Dallas Fed manufacturing index for February was release at 3:30 pm GMT today. Report was expected to show the index improving from -27.4 in January to...
US new home sales data for January 2024 was released at 3:00 pm GMT today. Report was expected to show a month-over-month growth, but it was expected to...
صدرت اليوم بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يناير 2024 في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يُظهر التقرير نموًا...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف US100 أعلى من 18000 نقطة تقارير الأرباح من بيركشاير هاثاواي، ودومينوز بيتزا، وخدمات المعلومات الوطنية فيديليتي بدأت...
Wall Street indices open slightly higher US100 returns above 18,000 pts Earnings reports from Berkshire Hathaway, Domino's Pizza and Fidelity...
حققت شركة Berkshire Hathaway (BRKB.US)، شركة الاستثمار التابعة لوارن بافيت، مكاسب بنسبة 5.5% تقريبًا في سوق الأسهم بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية أفضل...
Berkshire Hathaway (BRKB.US), Warren Buffett's investment firm, is gaining nearly 5.5% on the stock market after reporting better-than-expected quarterly...
يقترب موسم أرباح وول ستريت للربع الرابع من عام 2023 من نهايته ببطء. لقد أعلنت غالبية الشركات الأمريكية الكبرى عن نتائجها بالفعل، ويتكون تدفق الأرباح المتبقي...
Wall Street earnings season for Q4 2023 is slowly coming to an end. Majority of large US companies have already reported results and the remaining earnings...
تم تداول DE40 بشكل مستقر خلال جلسة يوم الاثنين. أداء قطاع الأسلحة جيد ارتفعت أسهم Rheinmetall (RHM.DE) قبل الخطاب المقرر لوزير الدفاع الألماني بيستوريوس...
DE40 traded flat in Monday's session; arms sector performs well Rheinmetall (RHM.DE) shares gain ahead of scheduled speech by German Defense Minister...
تم تداول عملة البيتكوين بأكثر من 50,000 دولار لبعض الوقت حيث واجهت صعوبة في تمهيد الطريق لحوالي 60,000 دولار، لكن سوق العملات المشفرة الأوسع يستفيد من...
Bitcoin has been trading above $50,000 for quite some time from where it has a hard time paving the way around $60,000, but the broader crypto market is...
تمكن اليورو من التعافي مقابل الدولار الأمريكي منذ أن وصل إلى منطقة الدعم عند 1.072 ومع ذلك، تباطأت الحركة الصعودية لاحقًا بعد أن اختبر السعر...
The euro has managed to recover against the US dollar since it hit the support zone marked by 1.072. However, the upward movement later slowed down after...
تشير سوق العقود الآجلة إلى معنويات أضعف في الجلسة الأوروبية جلسة الجمعة المختلطة في وول ستريت، وضعف المؤشرات الصينية بيانات مبيعات المنازل الجديدة...
