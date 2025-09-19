Economic calendar: US new homes sales and Dallas Fed index in the market spotlight
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
Futures market signal weaker sentiment on the European session Mixed Friday's session on Wall Street, weaker Chinese indices New home...
أنهت وول ستريت جلسة الجمعة بمشاعر متباينة، مع تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.37% وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثابتًا وكان أداء "العظماء السبعة"...
Wall Street ended the Friday session in mixed sentiments, with Nasdaq falling 0.37% and flat closed in S&P 500. The "Magnificent Seven"...
تواصل مؤشرات وول ستريت مكاسبها، على الرغم من أن حجمها أصغر بكثير من يوم أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ واختبر منطقة 5100 نقطة. ارتفع مؤشر داو...
Wall Street indices extend gains, although their scale is much smaller than yesterday. S&P 500 gains 0.2% and tests 5,100 pts area. Dow Jones adds...
يتم تداول اليورو مقابل الفرنك السويسري في اتجاه هبوطي منذ بعض الوقت بالفعل. وبالنظر إلى الزوج عند الفاصل الزمني D1، يمكننا أن نرى أن التصحيح الصعودي المستمر...
EURCHF has been trading in a downtrend for some time already. Taking a look at the pair at D1 interval, we can see that the ongoing upward correction has...
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها - 26.02.2024 ساعد تقرير الأرباح القوي من Nvidia على إحياء ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي، مما سمح لمؤشر S&P 500 بالارتفاع...
Solid earnings report from Nvidia helped revive stock market rally this week, allowing S&P 500 to climb to fresh record highs. The next week looks...
تعد Maravai LifeSciences (MRVI.US) واحدة من أفضل أسهم وول ستريت أداءً اليوم. ارتفع سعر السهم بنسبة 60٪ تقريبًا بعد أن أعلنت شركة علوم الحياة الأمريكية...
Maravai LifeSciences (MRVI.US) is one of the best performing Wall Street stocks today. Share price rallies almost 60% after US life science company reported...
HSBC issued a recommendation for the EURJPY currency pair. HSBC recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry (market):...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع تجاوزت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 حاجز 5100 نقطة الأرباح من Block وWarner Bros Discovery وCarvana وBooking...
Wall Street indices open higher S&P 500 futures break above 5,100 pts Earnings from Block, Warner Bros Discovery, Carvana and Booking Holdings Wall...
قبل عامين بالضبط، في 24 فبراير 2022، شنت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا. بعد عامين من الحرب، يبدو الوضع الحالي في الشرق وكأنه حدث يومي في الدول الغربية،...
Exactly two years ago, on February 24, 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. After two years of war, the current situation in the east...
حققت الأسواق الأوروبية مكاسب طفيفة في نهاية الأسبوع جني الأرباح على أسهم Allianz بعد إعلان الأرباح إن مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا...
European markets make slight gains at the end of the week Profit-taking on Allianz shares after earnings release Revision of GDP data for Germany...
لا تزال القراءات الأخيرة من منطقة اليورو ضعيفة للغاية على خلفية البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث تشير الاتصالات إلى أنه من المرجح أن يبدأ كلا...
Recent readings from the Eurozone remain very weak against the backdrop of data from the U.S. economy, with communications indicating that both central...
