تحليل شركة STMicroelectronics، المنافس الأوروبي لشركة Nvidia
يعتبر الذكاء الاصطناعي أهم ثورة في القرن الحادي والعشرين، وهو يقع في قلب المناقشات المعاصرة من منظور علمي وأخلاقي وحضاري واسع النطاق. هذا الموضوع الرئيسي...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
Proclaimed as the most significant revolution of the 21st century, artificial intelligence is at the heart of contemporary debates from a scientific, ethical,...
11 صباحًا بتوقيت جرينتش، مؤشر Ifo (ألمانيا) التوقعات: 84,1 مقابل 84 خبرة. و83.5 سابقًا الوضع الحالي: 86.9 مقابل 86.8 المتوقع....
11 AM GMT, Ifo Index (Germany) Expectations: 84,1 vs 84 exp. and 83.5 previously Current situation: 86,9 vs 86.8 exp. and 87 previously Business...
افتتحت سوق الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف تعد بيانات Ifo الواردة من ألمانيا هي القراءة الكلية الأكثر أهمية، والتي تمت جدولتها اليوم التقويم الخفيف...
European stock market opens slightly lower Ifo data from Germany are the most important macro reading, scheduled today Light calendar of macro...
قراءة الناتج المحلي الإجمالي (النهائي) في ألمانيا على أساس سنوي -0.4% بما يتماشى مع التوقعات والبيانات السابقة. جاءت قراءة الناتج المحلي...
Germany (final) GDP for Q4 2023 came in -0.4% YoY, in line with expectations and previous data GDP reading (seasonally adjusted) came in -0.2% vs...
استمرت جلسة الأمس في وول ستريت حتى النهاية وسط معنويات كبيرة. ارتفع مؤشر Nasdaq100 بنسبة 3.01%، وارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 16.5% (ارتفعت الأسهم أيضًا...
Yesterday's session on Wall Street ran to the end in a great sentiment. The Nasdaq100 gained 3.01%,and Nvidia shares rose 16.5% (shares are 1.7%...
أعلنت Nvidia عن أرباح قوية للربع المالي الرابع مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 15٪ تقريبًا. أعلنت الشركة عن مبيعات وأرباح أفضل من المتوقع، وقدمت توقعات...
Nvidia reported solid earnings for fiscal-Q4 triggering an almost 15% surge in its shares. Company reported better-than-expected sales and earnings,...
IFR issued a recommendation for the AUDUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on AUDUSD at the following levels: Entry (market):...
ترتفع مؤشرات وول ستريت مع وصول مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وكان قطاع التكنولوجيا هو الأفضل أداء حيث ارتفع مؤشر ناسداك بما يزيد عن...
Wall Street indices are rallying with S&P 500 reaching a fresh all-time high. Tech sector is the best performer with Nasdaq rallying over 2.5%. Nvidia...
ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم مع دعم معنويات السوق من خلال تقرير الأرباح القوي الذي أصدرته Nvidia أمس بعد إغلاق جلسة السوق. تسارعت مكاسب السوق...
US stock market indices are rallying today with market sentiment being supported by solid earnings report released by Nvidia yesterday after close of the...
ارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع مخترقاً منطقة المقاومة الحاسمة عند 2010. أكمل الاتجاه الصعودي خلال تداولات الأسبوع باستخدام المتحرك المتوسط ل 200 جلسة كمنطقة...
US Department of Energy (DOE) released a weekly report on US oil inventories at 4:00 pm GMT. Report was delayed by a day from usual Wednesday schedule...
