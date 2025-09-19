عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أسبوعيا عن مخزونات النفط الأمريكية في الساعة 4:00 مساء بتوقيت جرينتش. تأخر التقرير بمقدار يوم واحد عن جدول الأربعاء...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية، وكان المحللون يتوقعون انخفاضًا قدره 59 مليار قدم مكعب في...
US Energy Information Administration (EIA) issued a weekly report on US natural gas inventories Analysts were expecting a 59 billion cubic feet drop...
مؤشرات وول ستريت ترتفع بعد أرباح Nvidia US100 يختبر الحد الأعلى للقناة الهبوطية رويال كاريبيان تقفز بعد تعزيز توجيهات العام بأكمله بدأت مؤشرات...
Wall Street indices rally after Nvidia earnings US100 tests upper limit of bearish channel Royal Caribbean jumps after boost full-year guidance Wall...
US flash PMI indices for February were released today at 2:45 pm GMT. Market was expecting a small deterioration in manufacturing and services sectors....
صدرت اليوم مؤشرات مديري المشتريات الأولية الأمريكية لشهر فبراير في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع تدهوراً بسيطاً في قطاعي التصنيع والخدمات....
ندوة الكترونية في تمامالساعة السادسة بتوقيت دبي: التحليل الأساسي للفضة العرض والطلب على الفضة الفضة والطلب من صناديق الاستثمار المتداولة الفضة...
صدر اليوم تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية ومبيعات التجزئة الكندية لشهر ديسمبر في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. أظهر التقرير الأمريكي مطالبات...
US weekly jobless claims report and Canadian retail sales print for December were released at 1:30 pm GMT today. US report showed a lower-than-expected...
تحقق الأسواق الأوروبية مكاسب واضحة خلال جلسة الخميس DAX على ATH بعد نتائج Nvidia الأعلى أسهم مرسيدس بنز تربح بعد النتائج المالية الوضع العام...
European markets make clear gains during Thursday's session DAX on new ATH after higher Nvidia results Mercedes-Benz shares gain after financial...
أعلنت شركة Walmart عن أرباحها المالية للربع الرابع يوم الثلاثاء وكانت النتائج أفضل في جميع المجالات تتماشى التوقعات المالية للربع الأول والسنة المالية...
Walmart reported fiscal-Q4 earnings on Tuesday Results were better all across the board Outlook for fiscal-Q1 and fiscal-2025 in-line with expectations Walmart...
في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش، تم نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير لسعر الفائدة. وفيما يلي أهم التعليقات التي وردت في الوثيقة: من...
At 12:00 pm GMT, the ECB's Minutes of the last interest rate meeting were published. Here are the most important comments contained in the document: March...
قرر البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، دون تغيير عند 45.00٪ في اجتماعه اليوم. يأتي ذلك بعد...
Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) decided to keep its main interest rate, the one-week repo rate, unchanged at 45.00% at a meeting today. This...
ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني (عقد JAP225) بأكثر من 2٪ في جلسة اليوم، متجاوزًا مستوى ATH التاريخي المسجل في عام 1989. وقد أدى التباطؤ الاقتصادي في...
