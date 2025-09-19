Chart of the day: JAP225 (22.02.2024)
Japan's Nikkei 225 (JAP225 contract) is gaining more than 2% in today's session, breaking above historic ATH recorded in 1989. Japan's economic...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
Japan's Nikkei 225 (JAP225 contract) is gaining more than 2% in today's session, breaking above historic ATH recorded in 1989. Japan's economic...
نحن نترقب نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسية من فرنسا وألمانيا هذا وجاءت البيانات الواردة من فرنسا مفاجئة على الجانب الصعودي، ولكن لا تزال المؤشرات...
We are after the publication of key PMI index data from France and Germany. The data from France surprised on the upside, but still the indices remain...
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح أعلى لجلسة سوق الأسهم في القارة العجوز. وصل مؤشر Nikkei 225 إلى ATH جديد. يتم التركيز على بيانات مؤشر مديري...
European futures indicate a higher opening for the stock market session on the Old Continent. The Nikkei 225 has reached new ATH PMI data and ECB...
اتسمت المشاعر في أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم بالحماس الصعودي إذكان أداء اليابان، على وجه الخصوص، طيبا، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 ارتفاعات...
Sentiments in the Asia-Pacific markets today were characterized by bullish enthusiasm. Japan, in particular, performed well, with the Nikkei 225 index...
كان Nvidia هو إعلان الأرباح الذي كان السوق ينتظره بفارغ الصبر. ومع ذلك، لم يكن تقرير الأرباح فقط هو الذي أشعل السوق، بل كان أيضًا التعليق الذي جاء معه....
تقرير إنفيديا (NVDA.US)، الذي توقعته جميع بورصة وول ستريت، فاق توقعات المحللين؛ كما قدمت الشركة أيضًا توجيهات إيجابية للربع الأول من عام 2024، ومن المحتمل...
Nvidia's (NVDA.US) report, expected by all of Wall Street, beat analysts' forecasts; the company also gave a positive guidance for Q1 2024, potentially...
Nvidia (NVDA.US) results were the most important report for Wall Street for weeks. The Q4 results beat market expectations on both revenues and EPS. Nvidia...
كانت نتائج Nvidia (NVDA.US) هي أهم تقرير لوول ستريت منذ أسابيع. تجاوزت نتائج الربع الرابع توقعات السوق من حيث الإيرادات وعائدات السهم. ارتفعت أسهم Nvidia...
أدت جلسة التداول في سوق الأسهم الأوروبية إلى حالة من التردد بين المستثمرين. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.29% خلال اليوم، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي...
- The trading session on the European equity market brought indecision among investors. Germany's DAX was up 0.29% intraday, France's CAC 40 gained...
ترى الأغلبية مخاطر الهبوط بسرعة كبيرة جدًا يرى بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تقدم التضخم قد يتوقف سوف يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة...
Majority sees downside risks too fast Some Fed members see that inflation progression could stall The Fed will at some point decide the future fate...
ستصدر Nvidia (NVDA.US) تقريرها المالي للربع الرابع من عام 2024 اليوم بعد إغلاق التداول في وول ستريت. سيتم إصدار التقرير للفترة التقويمية من نوفمبر 2023...
Nvidia (NVDA.US) will release its Q4 2024 financial report today after the close of trading on Wall Street. The report for the calendar period from November...
وقد تم استقبال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشكل متشدد حيث تم استبعاد إمكانية خفض أسعار الفائدة في مارس وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد...
The last Fed meeting was received hawkishly as the possibility of an interest rate cut in March was ruled out The Fed then indicated that it wanted...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم