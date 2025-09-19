🥈هل ستلحق الفضة بالذهب❓
ظهرت المعادن الثمينة في الأخبار مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، مرتبطة بارتفاعات جديدة للذهب فوق 2100 دولار للأونصة. وبالنظر إلى السنوات الثلاث الماضية، فمن...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
ظهرت المعادن الثمينة في الأخبار مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، مرتبطة بارتفاعات جديدة للذهب فوق 2100 دولار للأونصة. وبالنظر إلى السنوات الثلاث الماضية، فمن...
Precious metals have been in the news again in recent months, linked to new highs for gold above $2,100 per ounce. Looking at the last three years, it...
يرتبط الارتفاع القوي لأسعار الغاز في اليوم السابق للتمديد بالإعلانات الأخيرة الصادرة عن شركات التنقيب في الولايات المتحدة. وتعتزم شركات مثل Atero Resources...
The strong rebound of gas prices on the day before the rollover is linked to recent announcements from upstream companies in the US. Companies such as...
Nomura issued a recommendation for AUDJPY currency pair. Nomura recommends taking a short position on AUDJPY with following levels: Entry (market):...
تنخفض وول ستريت في وقت مبكر من جلسة اليوم تعلن Wix عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع يتحول اهتمام المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية...
Wall Street drops early in today's session Wix reports better-than-expected quarterly results Investor attention turns to FOMC Minutes and Nvidia...
ارتفعت الأسواق الأوروبية قليلاً خلال جلسة الأربعاء أدت الأرباح الضعيفة لشركة International Flavours إلى الضغط على أسهم Symrise ارتفاع فريزينيوس...
European markets gain slightly during Wednesday's session International Flavors' weak earnings put pressure on Symrise shares Fresenius...
أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية وصانع الهواتف الذكية Nokia (NOKIA.FI) أنها تتعاون مع Nvidia (NVDA.US) في شبكات الهاتف المحمول. وتقول نوكيا إن التعاون سيمكن...
Finnish telecommunications company and smartphone maker Nokia (NOKIA.FI) has announced that it is collaborating with Nvidia (NVDA.US) on mobile networks....
كانت الأخبار الكبيرة يوم الأربعاء هي أن الوضع المالي للقطاع العام في المملكة المتحدة كان في حالة جيدة لشهر يناير. سجلت المملكة المتحدة أكبر فائض لها على...
The big news on Wednesday was that the UK public sector finances were in good shape for January. The UK recorded its largest ever January surplus at £16.7bn,...
انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 51000 دولار مرة أخرى اليوم، وانخفض سعر الإيثريوم إلى 2900 دولار؛ تعمل العملات المشفرة على توسيع الاتجاه الهبوطي. كما تخسر...
Bitcoin's price slipped below $51,000 again today, and Ethereum's to $2,900; the cryptocurrencies are extending the downward impulse. The altcoins...
يعد بنك HSBC (HSBA.UK) واحدًا من أسوأ الأسهم أداءً المدرجة في بورصة لندن اليوم بعد أن أعلن البنك عن انخفاض هائل بنسبة 81٪ في أرباح الربع الرابع قبل خصم...
HSBC (HSBA.UK) is one of the worst performing stocks listed on the London Stock Exchange today after bank reported a massive 81% slump in Q4 pretax profit....
يوم الأربعاء هو بلا شك اليوم الأكثر إثارة للاهتمام هذا الأسبوع من وجهة نظر السوق إذ سيتم عرض محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على المستثمرين...
Wednesday is unquestionably the most interesting day this week from market's perspective. Investors will be offered FOMC minutes at 7:00 pm GMT. The...
تفتح المؤشرات الأوروبية ثابتة أو مرتفعة قليلاً من المقرر صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش سيتم...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم