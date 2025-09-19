Economic calendar: FOMC minutes and Nvidia earnings in the spotlight
European indices open flat or slightly higher FOMC minutes scheduled at 7:00 pm GMT Long-awaited Nvidia earnings to be release after market close European...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
European indices open flat or slightly higher FOMC minutes scheduled at 7:00 pm GMT Long-awaited Nvidia earnings to be release after market close European...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملاتها يوم أمس على انخفاض ولكن بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة,إذ انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.60%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة...
Wall Street indices finished yesterday's trading lower but off the session lows. S&P 500 dropped 0.60%, Dow Jones moved 0.17% lower, Nasdaq...
تتداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم، مع تعرض المعنويات لضغوط بسبب ضعف أسهم التكنولوجيا. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪، وتراجع مؤشر...
Wall Street indices are trading lower today, with sentiment being pressured by weakness in tech shares. S&P 500 drops 0.8%, Dow Jones trades 0.2%...
من المقرر أن تعلن شركة Nvidia (NVDA.US) عن تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2023 بعد اختتام جلسة وول ستريت اليوم. سيتم إصدار تقرير التقويم للفترة نوفمبر...
Nvidia (NVDA.US) is scheduled to report fiscal-Q4 2024 earnings report after close of the Wall Street session tomorrow. Report for calendar November 2023...
يتم تداول النفط على انخفاض اليوم، مع انخفاض خام برنت (OIL) بنسبة 1.3% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بنسبة 1.5% في وقت النشر. في حين لم تكن هناك...
Oil is trading lower today, with Brent (OIL) dropping 1.3% and WTI (OIL.WTI) pulling back 1.5% at press time. While there were no notable news from the...
تراجعت أسهم Nano-X Imaging (NNOX.US)، شركة تكنولوجيا التصوير الطبي الأمريكية، بنسبة 25٪ اليوم، مما أدى إلى محو جزء كبير من مكاسب الأسبوع الماضي. وارتفعت...
Shares of Nano-X Imaging (NNOX.US), US medical imagining technology company, are slumping 25% today, erasing a big part of last week's gain. Shares...
تم تداول NZDUSD في قناة سعرية هبوطية مؤخرًا. في حين تمكن الزوج من الاختراق فوقه في منتصف ديسمبر 2023 وحتى الوصول إلى هدف كتابي بالاختراق، إلا أنه تحول...
NZDUSD has been trading in a bearish price channel recently. While the pair managed to break above it in mid-December 2023 and even reach a textbook target...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض يحاول مؤشر US30 الصعود مجددًا فوق مستويات تصحيح 23.6% تنخفض هوم ديبوت بعد أرباح الربع الرابع المالية تستفيد...
Wall Street indices open lower US30 tries to climb back above 23.6% retracement Home Depot drops after fiscal-Q4 earnings Intel and Globalfoundries...
تجاوزت وول مارت توقعات الأرباح وحققت إيرادات بلغت 173.4 مليار دولار، بزيادة 5.7%، للربع الرابع، حيث أظهر المستهلكون الأمريكيون قوتهم خلال موسم العطلات...
تباطأ الارتفاع في أسواق العملات المشفرة مؤخرًا، لكنه لم يتوقف. ارتفعت عملة البيتكوين فوق أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي واختبرت منطقة 53000 دولار لأول مرة...
Walmart beat earnings expectations and posted revenue of $173.4bn, up 5.7%, for the fourth quarter, as US consumers showed their might during last year’s...
Rally on the cryptocurrency markets has slowed down recently, but is not stopping. Bitcoin climbed above last week's highs and tested the $53,000 area...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم