عاجل: انخفاض الدولار الكندي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين
تم اليوم الإعلان عن بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر يناير في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير المزيد...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تم اليوم الإعلان عن بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر يناير في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير المزيد...
Canadian CPI inflation data for January was released today at 1:30 pm GMT. Report was expected to show a further deceleration in consumer price growth,...
ارتفعت الأسواق الأوروبية بشكل طفيف خلال جلسة الثلاثاء تنشر شركة Fresenius Medical نتائجها ربع السنوية باير تخفض توزيعات أرباحها بنسبة 95% الوضع...
European markets gain slightly during Tuesday's session Fresenius Medical publishes quarterly results Bayer cuts its dividend by 95% Overall...
النفط: ويشير سيتي في تقريره إلى أن النفط قد يرتفع إلى نحو 100 دولار للبرميل بسبب عوامل جيوسياسية ويشير سيتي أيضًا إلى احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج...
Oil Citi indicates in its report that oil may rise to around $100 per barrel due to geopolitical factors Citi also points to the potential deepening...
أصدرت شركة البيع بالتجزئة العملاقة Walmart نتائجها المالية للربع الرابع من العام المالي 2024، متجاوزة توقعات المحللين ودفعت الشركة إلى رفع توقعاتها للعام...
Retail giant Walmart released its fiscal year 2024 Q4 financial results, exceeding analyst expectations and prompting the company to raise its full-year...
كان هناك شيء يناسب الجميع في تقرير أرباح باركليز هذا الصباح: تقرير أرباح الربع الرابع وتحديث الإستراتيجية وإعلان إعادة شراء الأسهم. لقد كان الاستقبال لهذا...
There was something for everyone in Barclays earnings report this morning: the Q4 earnings report, a strategy update and a share buyback announcement....
تم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأسترالي (RBA) اليوم. في الاجتماع الأخير، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي ترك هدف سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35%،...
The minutes of the latest meeting of the Central Bank of Australia (RBA) were published today. On the last meeting, the RBA decided to leave the...
التقويم الكلي اليوم خفيف للغاية ويفتقر إلى المنشورات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التقلبات في الأسواق العالمية. ومع ذلك، من الممكن حدوث تحركات أكبر...
Today's macro calendar is quite light and lacks publications that could significantly impact volatility in global markets. However, despite this, larger...
ظلت مؤشرات وول ستريت مغلقة يوم أمس بسبب العطلة، المعروفة رسميًا باسم عيد ميلاد واشنطن أو يوم الرؤساء. ونظرًا للجلسة المغلقة في الولايات...
Wall Street indices remained closed yesterday due to the holiday, officially known as Washington's Birthday or Presidents' Day. Due...
تتميز الجلسة الأولى لهذا الأسبوع في أسواق الأسهم العالمية بالركود. إن تقويم نشر بيانات الاقتصاد الكلي المتناثر وعطلة البنوك في الولايات المتحدة يؤدي...
The first session of this week in international stock markets is marked by stagnation. A sparse macroeconomic data publication calendar and a bank...
وفقًا لأحدث بيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، زاد وضع المستثمرين في معاملات البيع على المكشوف، مما أدى اليوم إلى انخفاض أسعار الفضة بنسبة 1.9٪ تقريبًا....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم