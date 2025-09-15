ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل(27.06.2025)
تتجه الأسواق المالية نحو النصف الثاني من العام بعد أشهر مضطربة. فبينما اتسم شهر يونيو بالهدوء فيما يتعلق بمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاقتصادات...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
تتجه الأسواق المالية نحو النصف الثاني من العام بعد أشهر مضطربة. فبينما اتسم شهر يونيو بالهدوء فيما يتعلق بمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاقتصادات...
تدرس أوبك+ زيادة كبيرة أخرى في إنتاج النفط، وفقًا لأحدث التقارير الإعلامية الصادرة قبل دقائق. وقد تراجعت قيمة العقود الآجلة للنفط لفترة وجيزة عقب نشر هذه...
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتجاوز أعلى مستوياته في فبراير يدعم مشهد التضخم الضبابي عوائد سندات الخزانة الأمريكية. شهدت وول...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة...
يشهد الذهب انخفاضًا حادًا في قيمته، وهي خطوة ملحوظة بالنظر إلى الضعف المتزامن للدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي....
يشهد قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية تغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين وأنماط شراء التذاكر، مدفوعًا بالنمو الرقمي وتوسع الفعاليات الثقافية والفنية....
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) بنسبة 0.3% اليوم وسط استمرار قوة المعنويات في وول ستريت والأمل في التوصل إلى اتفاق إيجابي مع الولايات المتحدة. ارتفعت...
يشهد مؤشر DE40 الألماني اتجاهًا تصاعديًا منذ فترة. وبالنظر إلى الفاصل الزمني اليومي (D1)، نجد أن السعر يتخطى بوضوح منطقة 23,500 نقطة، مما يدعم السيناريو...
انخفض الذهب (GOLD) بأكثر من 1.3% اليوم، حيث جني المتداولون الأرباح وسط مؤشرات على انحسار التوترات الجيوسياسية العالمية. أولاً، يبدو أن الوضع في الشرق...
يشير بيان الوزارة الصينية إلى أن محادثات الصين مع الولايات المتحدة في لندن قد أسفرت عن عدد من النتائج الإيجابية لكلا الجانبين. ستوافق الصين على طلبات...
ترتفع مؤشرات الأسهم على جانبي الأطلسي، مع ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%. وكانت المكاسب في أوروبا أكثر وضوحًا، حيث ارتفع...
مؤشر أسعار المستهلك الإسباني (على أساس سنوي): ٢.٢٪ (توقعات ٢.١٪، سابقًا ٢.٠٪) مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): ٠.٦٪ (توقعات ٠.٤٪، سابقًا ٠.١٠٪) مؤشر...
تواصل العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة سلسلة مكاسبها يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشرا US100 و US500 بنسبة تتراوح بين 0.1٪ و 0.15٪. يستقر الدولار الأمريكي...
سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب اليوم، مدعومة بتفاؤل سوق الأسهم الأمريكية. وكان أداء مؤشر داكس الألماني هو الأفضل، مرتفعًا بأكثر من 0.6%. وأضاف مؤشر فوتسي...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم بنحو 0.6%، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس، لتهبط دون مستوى 4.26%. منذ...
وفقًا لتقارير بلومبيرغ، تخطط شركة ميتا بلاتفورمز (META.US) للاستحواذ على بلاي إيه آي، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي متخصصة في تقليد الأصوات....
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مضيق هرمز: هل يشكل تهديدًا فعليًا؟ التاريخ والتغيرات الموسمية المضاربون ومنحنيات العقود الآجلة
يسود وول ستريت جو من التفاؤل اليوم، حيث تهيمن شركات التكنولوجيا على المكاسب. ورغم الارتفاع المؤقت في أسعار النفط، لم يتفاعل سوق الأسهم تقريبًا مع تقرير...
مؤشر كانساس سيتي الفيدرالي المركب: -٢ (توقعات -٥، السابق -٣) الصناعة في كانساس سيتي: ٥ (السابق -١٠)
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم