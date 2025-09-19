SILVER under pressure based on the CFTC data
According to the latest CFTC data, investors' positioning in short-selling transactions has increased, which today is driving silver prices down by...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
According to the latest CFTC data, investors' positioning in short-selling transactions has increased, which today is driving silver prices down by...
دخل زوج يورو/دولار EUR/USD في عمليات بيع مكثفة يوم الثلاثاء، بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. ومع ذلك، استقر السعر في النهاية ويتداول...
The EUR/USD entered a sell-off on Tuesday, following the publication of CPI data in the USA. However, the price eventually stabilized and is currently...
انخفضت أسعار انبعاثات الكربون (EMISS) إلى أقل من 55 يورو للطن، ويتم تداول عقد ديسمبر بخصم 6٪ تقريبًا. وانخفضت الأسعار بنسبة 50% تقريبًا خلال الأشهر الـ...
Prices for carbon emissions (EMISS) dropped below €55 per tonne, and December contract is trading at an almost 6% discount. Prices dropped almost...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الأسواق في ترقب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية هل يستمر الركود الفني في بريطانيا و اليابان؟
المؤشرات الأوروبية تتداول على انخفاض تراجع DE40 إلى منطقة 17,100 نقطة راينميتال تربح من مشروع مشترك مع أوكرانيا تتداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية...
European indices trade lower DE40 pulls back to 17,100 pts area Rheinmetall gains on joint venture with Ukraine European stock market indices...
تستمر العملات الرقمية في تحقيق مكاسب معتدلة بعد عطلة نهاية الأسبوع، بينما يخسر الدولار قليلاً يتم تداول البيتكوين بسعر 52500 دولار، بينما يقترب سعر...
لقد تجاوز موسم أرباح وول ستريت للربع الرابع من عام 2023 ذروته بالفعل، حيث أصبح تدفق الأرباح أقل كثافة. ولا تزال الشركات الأمريكية تعلن عن أرباحها بكميات...
Cryptocurrencies continue moderate gains after weekend, dollar loses slightly Bitcoin is trading at $52,500, while Ethereum is approaching $3,000 Bernstein...
Wall Street earnings season for Q4 2023 is past its peak already, with earnings stream becoming less intense. US companies are still reporting earnings...
بدأت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي الأسبوع الجديد بانخفاض آخر. انخفض سعر NATGAS بأكثر من 3% اليوم وتم تداوله بأقل من 1.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية...
US natural gas prices launched the new week with another drop. NATGAS declines over 3% today and was trading below $1.55 per MMBTu for the first time since...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض تتغير ساعات التداول بسبب عطلة الولايات المتحدة أسبوع مثير للاهتمام في المستقبل تشير العقود الآجلة للمؤشر...
European indices set for lower opening Trading hour changes due to US holiday Interesting week ahead European index futures point to a lower...
انخفضت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.42%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.34%، وقد تكون بداية هادئة للأسبوع مع...
US stocks declined last week, with the S&P 500 down 0.42%, and the Nasdaq falling 1.34%, and it could be a quiet start to the week with Presidents...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في الغالب خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع الجديد ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.1%،...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم