Morning wrap (19.02.2024)
Indices from Asia-Pacific were trading mostly higher during the first trading session of a new week. S&P/ASX 200 gained 0.1%, Kospi jumped 1.1%,...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
Indices from Asia-Pacific were trading mostly higher during the first trading session of a new week. S&P/ASX 200 gained 0.1%, Kospi jumped 1.1%,...
تراجعت معنويات المستثمرين اليوم إلى حد ما بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بشكل أعلى من المتوقع وتعليقات بوستيك ودالي وبار. انخفض...
Today's investor sentiment was somewhat cooled following higher-than-expected PPI inflation and comments from Bostic, Daly, and Barr. US500...
كانت البيانات الكلية الصادرة هذا الأسبوع من الولايات المتحدة متباينة - حيث أرسلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة وبيانات مبيعات التجزئة الضعيفة إشارات...
قام بنك أوف أمريكا (BAC.US) بمراجعة توقعاته للفرنك السويسري، ويتوقع الآن وتيرة أسرع من الانخفاض مقابل العملات الرئيسية بسبب بيانات التضخم الأضعف من المتوقع...
This week's macro data from the USA was mixed - a high CPI reading and weak retail sales data sent mixed signals about the impact of monetary policy....
Bank of America (BAC.US) has revised its forecasts for the Swiss franc, now predicting a faster pace of depreciation against major currencies due to weaker-than-expected...
ارتفع الذهب صباح اليوم مع ضعف الدولار الأمريكي في الأسواق مخترقً مستويات المتحرك المتوسط20 و50. وصل السعر الى مستويات 2007$ في فترة ما بعد الظهيرة، ولكن...
ارتفعت أسهم Coinbase (COIN.US) بأكثر من 9.0٪ بعد الأداء الرائع في الربع الرابع الذي فاق توقعات وول ستريت. أعلن وسيط العملات المشفرة عن أرباح قدرها 1.04...
Coinbase (COIN.US) is gaining over 9.0% following a remarkable fourth-quarter performance that surpassed Wall Street's expectations. The cryptocurrency...
الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر فبراير: ظروف ميشيغان الحالية: 81.5 فعليًا؛ توقعات...
03:00 PM GMT, United States - University of Michigan inflation report for February: Michigan Current Conditions: actual 81.5;...
مؤشر US500 يرتفع بنسبة 0.58% بقيادة قطاع العقارات بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأعلى من المتوقع تقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في يونيو تخسر مؤشرات...
US500 index rises 0.58% led by real estate sector Higher than expected PPI data lower chances for the interest rates cut in June Wall Street...
US PPI inflation report and housing market data for January was released today at 1:30 pm GMT. PPI report was expected to show a deceleration in headline...
صدر اليوم تقرير التضخم لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وبيانات سوق الإسكان لشهر يناير في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر تقرير...
تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع ارتفع DE40 إلى مستويات قياسية جديدة فوق 17200 نقطة إيرباص تستهدف تسليم 800 طائرة في 2024 يتم...
European indices trade higher DE40 rallies to fresh record highs above 17,200 pts Airbus targets 800 aircraft deliveries in 2024 European indices...
التقويم الاقتصادي ليوم التداول الأخير من الأسبوع خفيف ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هو أحد أزواج العملات الأجنبية التي قد تشهد بعض...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم