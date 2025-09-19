Chart of the day - USDCAD (16.02.2024)
Economic calendar for the final trading day of the week is light. However, USDCAD is one of the FX pairs that may see some volatility in the early afternoon...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع اختبر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي منطقة 1.26 بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية في المملكة...
European indices set to open higher GBPUSD tested 1.26 area after strong UK retail sales data Second-tier US data and Fed speakers European...
ستصدر اليوم بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر يناير في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة قوية على أساس...
UK retail sales data for January was released today at 7:00 am GMT. Report was expected to show a solid month-over-month increase in headline and core...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات أمس على ارتفاع بعد بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة مما عزز الآمال في تخفيضات...
Wall Street indices finished yesterday's trading higher after weaker-than-expected retail sales and industrial production data from the United States...
شهدت المؤشرات الرئيسية في أوروبا جلسة ناجحة. ارتفع مؤشر DAX وCAC40 بنسبة 0.6 و0.8% على التوالي، مع ارتفاع مؤشر FTSE بأقل من 0.4%، إلا أن قراءة...
Europe's major benchmarks had a successful session. The DAX and CAC40 rallied 0.6 and 0.8%, respectively, with the FTSE up less than 0.4% however...
IFR issued a recommendation for AUDUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on AUDUSD with following levels: Entry (market): 0.6512 Target:...
تكتسب المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب في الغالب. يسجل US500 مكاسب بنسبة 0.2٪ البيانات الكلية الأمريكية المختلطة تضعف الدولار والعوائد. Russell2000...
Wall Street's major indexes are mostly gaining. US500 posts 0.2% gains Mixed US macro data weakens dollar and yields. US2000 surges 1,2% Shares...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكانت السوق...
US Energy Information Administration (EIA) issued an official weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm GMT. Market was expecting an...
يتم تداول الذهب مرة أخرى فوق مستوى 2000 دولار للأونصة. أدت بيانات مبيعات التجزئة المخيبة للآمال لشهر يناير من الولايات المتحدة إلى الضغط على الدولار الأمريكي،...
Gold is trading back above $2,000 per ounce level. Disappointing retail sales data for January from the United States is putting pressure on the US dollar...
صدرت اليوم بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر يناير في الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في الإنتاج الصناعي...
US industrial production data for January was released today at 2:15 pm GMT. Report was expected to show an increase in industrial production as well as...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأسهم الامريكية تبقي الاتجاه الصعودي رغم قوة الدولار
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكانت هذه ثاني أهم قراءة أمريكية مقررة لهذا الأسبوع، بعد بيانات...
