عاجل: المؤشرات الإقليمية الأمريكية أفضل من المتوقع
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي لشهر فبراير: الفعلي 5.2؛ توقعات -8.0؛ السابق -10.6؛ 01:30 مساءً...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي لشهر فبراير: الفعلي 5.2؛ توقعات -8.0؛ السابق -10.6؛ 01:30 مساءً...
US retail sales report for January was released today at 1:30 pm GMT. This was the second most important US reading scheduled for this week, following...
01:30 PM GMT, United States - Philadelphia Fed Manufacturing Index for February: actual 5.2; forecast -8.0; previous -10.6; 01:30...
أعلنت شركة كوكا كولا عن أرباح الربع الرابع من عام 2023 يوم الثلاثاء وجاءت النتائج في الغالب متوافقة مع التوقعات مبيعات أفضل من المتوقع في أوروبا...
Coca-Cola reported Q4 2023 earnings on Tuesday Results came mostly in-line with expectations Better-than-expected sales in EMEA and Latin America Organic...
تسجل المؤشرات في أوروبا مكاسب ارتفع داكس 0.35% إلى مستوى 17100 نقطة تجري الرئيسة لاجارد مقابلة حول سياسة البنك المركزي الأوروبي Rheinmetall، وCommerzbank،...
Indexes in Europe are recording gains Dax gains 0.35% to the level of 17,100 points President Lagarde gives an interview about ECB policy Rheinmetall,...
شهدت عملة البيتكوين نموًا مكافئًا تقريبًا في الأيام الأخيرة، وفي الجزء الأول من اليوم، تجاوز سعر البيتكوين مستوى 52000 دولار لأول مرة وتعتبر المنطقة الواقعة...
Bitcoin has experienced almost parabolic growth in recent days, and in the first part of today, the price of Bitcoin exceeded the $52,000 level for the...
مر الجزء الأول من اليوم بهدوء نسبي. وتلقى المستثمرون بيانات من اليابان بشأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2023، والتي جاءت أسوأ من المتوقع....
The first part of the day proceeded relatively calmly. Investors received data from Japan regarding the GDP in the last quarter of 2023, which was worse...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر: الناتج المحلي الإجمالي: فعلي -0.1% شهرياً؛...
07:00 AM GMT, United Kingdom - GDP data for December: GDP: actual -0.1% MoM; forecast -0.2% MoM; previous 0.2% MoM; GDP (Q4):...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس بمكاسب - حيث ارتفعت العقود على مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 بنسبة تتراوح بين 0.90-1.00% كما أغلقت عقود US500 فوق 5000...
Wall Street indexes ended yesterday's session with gains - contracts on S&P 500 and Nasdaq 100 increased between 0.90-1.00%. US500 contracts...
تمحو مؤشرات وول ستريت جزءًا من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك يوم أمس. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، ومؤشر داو جونز مرتفعًا بنسبة 0.1%، وناسداك...
Wall Street indices are erasing part of yesterday's post-CPI slump today. S&P 500 gains 0.5%, Dow Jones trades 0.1% higher, Nasdaq jumps 0.8%...
انخفض تداول Airbnb (ABNB.US) بنسبة 3%، بعد صدور تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2023. يعد هذا الانخفاض محيرًا إلى حد ما نظرًا لأن تقرير الأرباح وكذلك التوقعات...
Airbnb (ABNB.US) is trading 3% lower, following the release of the Q4 2023 earnings report. This drop is somewhat puzzling given that the earnings report...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم