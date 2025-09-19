إنفيديا تتفوق على ألفابت من حيث القيمة السوقية!
تستمر أسهم Nvidia (NVDA.US) في ارتفاع قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. كانت الشركة هي العضو الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500 في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تستمر أسهم Nvidia (NVDA.US) في ارتفاع قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. كانت الشركة هي العضو الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500 في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة...
Shares of Nvidia (NVDA.US) continue to enjoy a strong, AI-fuelled rally. Company was the best performing S&P 500 member in 2023, rallying almost 240%...
أدت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع أمس إلى الضغط على أسعار المعادن الثمينة، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 2000 دولار للأونصة للمرة...
A higher-than-expected CPI reading yesterday put pressure on precious metal prices, leading to GOLD price slumping below $2,000 per ounce for the first...
The US Department of Energy (DOE) issued an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm GMT. Market expected an increase in crude oil...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أسبوعيا رسميا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساء بتوقيت جرينتش. وتوقعت السوق ارتفاع مخزونات النفط...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بعد انخفاضات الأمس تختبر العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 المتوسط المتحرك لمدة 200 ساعة أوبر تقفز بعد الإعلان عن برنامج...
Wall Street opens higher after yesterday's declines S&P 500 futures test 200-hour moving average Uber jumps after announcing $7 billion...
مؤشر DAX يرتفع بنسبة 0.50% إلى 16980 نقطة فريسينيوس (FRE.DE) يقود التقدم تقدم مؤشر أسعار STOXX Europe 50 بنسبة 0.60% يوم الأربعاء، تتجه الجلسة...
DAX Index Rises 0.50% to 16980 points Fresenius (FRE.DE) Leads Advance STOXX Europe 50 Price Index advanced 0.60% On Wednesday,...
تمكنت Bitcoin من التعافي في لمح البصر، وبعد انخفاض يوم أمس إلى 48000 دولار بسبب قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأعلى قليلاً من المتوقع من الولايات المتحدة،...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع): 0.1% فعليًا...
Bitcoin managed to recover in a flash and after yesterday's plunge to $48,000 caused by a slightly higher-than-forecast CPI reading from the US, it...
10:00 AM GMT, Euro Zone - GDP data: GDP (Q4): actual 0.1% YoY; forecast 0.1% YoY; previous 0.0% YoY; GDP: actual 0.0% QoQ; forecast...
يختبر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستوى مقاومة رئيسي وارتفع مرة أخرى فوق مستوى 150 ينًا يابانيًا لكل دولار أمريكي واليوم، توقف الين الياباني...
The USDJPY pair is testing a key resistance and has once again risen above the level of 150 JPY per USD. Today, the Japanese yen has halted its decline,...
تشير الإحصائيات إلى أن الحلويات، وخاصة منتجات الشوكولاتة، هي من أكثر الهدايا شعبية في عيد الحب ومع ذلك، يبدو أننا قد نحتاج قريبًا إلى تغيير عاداتنا ما...
المؤشرات في أوروبا تفتتح على ارتفاع تقرير مبيعات التجزئة من منطقة اليورو خطابات محافظي البنوك المركزية تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى للجلسة...
Statistics show that sweets, particularly chocolate products, are one of the most popular gifts for Valentine's Day. However, it seems we may soon...
