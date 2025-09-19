Economic calendar: Bankers' speeches in focus following interesting CPI reports 🔎
Indexes in Europe open higher Retail sales report from the Eurozone Central bankers' speeches Futures contracts indicate a higher opening...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
Indexes in Europe open higher Retail sales report from the Eurozone Central bankers' speeches Futures contracts indicate a higher opening...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر يناير: مؤشر أسعار المستهلكين: 4.0% فعليًا على أساس سنوي؛ توقعات...
07:00 AM GMT, United Kingdom - Inflation Data for January: CPI: actual 4.0% YoY; forecast 4.1% YoY; previous 4.0% YoY; CPI:...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس بانخفاضات بعد ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين - فقد خسر كل من مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 حوالي 1.50%. كانت...
Wall Street indices ended yesterday's session with declines after higher CPI data - both the S&P 500 and Nasdaq 100 lost about 1.50%. Indices...
تسجل وول ستريت تراجعات بنحو 1.40-1.50% كما يتراجع مؤشر US500 إلى ما دون مستوى 5000 نقطة، ومؤشر US100 إلى ما دون 18000 نقطة ويرتفع سعر الدولار...
Wall Street records declines of around 1.40-1.50%. The US500 falls back below the 5,000 points level, and the US100 below 18,000 points. The dollar...
ارتفع الدولار بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم ويعتبر حاليًا أقوى عملة بين عملات مجموعة العشرة. إذ ارتفع مؤشر الدولار (USDIDX) بأكثر من 0.70% واخترق...
The dollar is gaining after today's CPI report and is currently the strongest currency among the G10 currencies. The Dollar Index (USDIDX) gains over...
انخفضت أسهم شركة Coca-Cola (KO.US) بأكثر من 1٪ على الرغم من تفوق الشركة على تقديرات المبيعات وتوافق الأرباح مع التوقعات. وساعد ارتفاع الأسعار الشركة على...
Coca-Cola (KO.US) shares dips over 1% despite the company beats sales estimates and earnings align with expectations. Higher prices helped the company...
تجاوزت بيانات التضخم اليوم في الولايات المتحدة التوقعات، مما أدى إلى تصحيح ضروري في السوق. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بنسبة 3.1% على أساس...
Today's inflation data in the USA exceeded expectations, triggering a necessary market correction. The data showed an average consumer price increase...
ارتفع الذهب صباح اليوم مع ضعف الدولار الأمريكي في الأسواق مخترقً مستويات المتحرك المتوسط20 و50. وصل السعر الى مستويات 2028$ في فترة ما بعد الظهيرة حيث...
التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع الدولار يرتفع، والعوائد آخذة في الارتفاع المؤشرات الأمريكية تخسر عند الافتتاح لم يكن تقرير التضخم...
Inflation in the USA is higher than expected The dollar strengthens, and yields are rising US indexes lose at the opening The inflation report...
اخترق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني فوق الحاجز النفسي 150.00 للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023. ويعود هذا الارتفاع في الدولار الأمريكي إلى تقرير...
The USDJPY pair broke above the psychological 150.00 barrier for the first time since November 2023. Such a surge in the US dollar was due to a surprising...
انخفض سهم Datadog (DDOG.US) بنسبة 5.95% بعد تقرير أرباح الشركة. وكشفت Datadog عن توقعاتها السنوية التي لم تلبي توقعات وول ستريت. بالنسبة للسنة المالية...
Datadog (DDOG.US) fell by 5.95% following the company's earning report. Datadog revealed its annual forecast, which did not meet Wall Street expectations....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم