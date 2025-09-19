BREAKING: EURUSD dips after much higher US CPI data!
01:30 PM GMT, United States - Inflation Data for January: Core CPI: actual 3.9% YoY; forecast 3.7% YoY; previous 3.9% YoY; CPI:...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 3.7%, السابق: 3.9%, الفعلي: 3.9 مؤشر...
الأسواق الأوروبية تنخفض قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تتوقع Siltronic انخفاضًا كبيرًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في عام...
European markets drop ahead of US CPI report Siltronic expects a significant drop in EBIT in 2024 Michelin gains after earnings release Overall...
الغاز الطبيعي (ناتجاز): امتلأت مواقع تخزين الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عن 65%، وهو أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات خلال الفترة الحالية...
Natural Gas (NATGAS): Natural gas storage sites in European Union are over 65% full, significantly above 5-year average for the current period of...
يعد إصدار تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير حدثًا كبيرًا رئيسيًا اليوم. سيتم إصدار التقرير في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش اليوم...
Release of the US CPI inflation report for January is a key macro event of the day. Report will be released at 1:30 pm GMT today and is expected to show...
أصدر معهد ZEW الألماني مجموعة جديدة من مؤشرات المعنويات لشهر فبراير اليوم في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تحسناً...
German ZEW Institute issued a new set of sentiment indices for February today at 10:00 am GMT. Report was expected to show an improvement in Expectations...
يتداول اليورو مقابل الفرنك السويسري على ارتفاع يتراوح بين 0.5 و0.6% اليوم. ويحظى هذا الزوج بدعم من ضعف الفرنك السويسري الناتج عن قراءة مؤشر أسعار المستهلك...
EURCHF trades around 0.5-0.6% higher today. The pair is supported by CHF weakness triggered by Swiss CPI inflation reading for January, that was released...
المؤشرات الأوروبية تتراجع. يرتفع الجنيه الاسترليني بعد بيانات الوظائف في المملكة المتحدة، وينخفض الفرنك السويسري بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك...
European indices pull back GBP gains after UK jobs data, CHF drops on Swiss CPI print US CPI inflation report and German ZEW index in the spotlight European...
سيتم نشر بيانات الوظائف في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير تباطؤًا في نمو الأجور...
UK jobs data for December was released today at 7:00 am GMT. Report was expected to show a slowdown in weekly wage growth as well as a drop in the unemployment...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس بشكل مختلط - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%...
Wall Street indices finished yesterday's trading mixed - S&P 500 dropped 0.1%, Nasdaq declined 0.3%, while Dow Jones gained 0.3% and small-cap...
نتائج الربع الرابع الإيجابية: نمو الإيرادات: 2.1% مقارنة بالربع الثالث و20.8% على أساس سنوي، مما يشير إلى نمو ثابت على الرغم من الربع الأضعف...
