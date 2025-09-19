Arista Networks showed Q4 2023 strong results but catious 2024 outlook
Positive Q4 Results: Revenue growth: 2.1% from Q3 and 20.8% year-over-year, indicating consistent growth despite a seasonally weaker quarter....
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بدأت وول ستريت الكبرى التداول اليوم دون تغيير يذكر.كما ارتفعت المؤشرات الأمريكية في وقت لاحق، لكنها بدأت بعد ذلك في محو تلك المكاسب. ارتفع مؤشر S&P...
ANZ issued a recommendation for the NZDJPY currency pair. ANZ recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry (market):...
تعد أسهم Big Lots (BIG.US) واحدة من أسوأ أسهم وول ستريت أداءً اليوم. وانخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 30% في وقت النشر. ذكرت بلومبرج يوم الجمعة أن شركة تجزئة...
بعد جلسة التداول في الولايات المتحدة اليوم، سيصدر مزود حلول الشبكات السحابية Arista Network (ANET.US) نتائجه للربع الرابع من عام 2023. سوف ينتبه المستثمرون...
يتم تداول عملة البيتكوين، بالإضافة إلى العملات المشفرة الأخرى، على ارتفاع اليوم. يتم تداول العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم اليوم بارتفاع بنسبة 1.5٪...
كان أداء الذهب ضعيفًا بين المعادن الثمينة اليوم، حيث انخفض بنحو 0.4٪ في وقت النشر. في هذه الأثناء، يتم تداول المعادن الثمينة الأخرى على ارتفاع اليوم، مع...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول دون تغيير يذكر يختبر US2000 الحد الأعلى لنطاق التداول قصير المدى شركة Joby Aviation تحقق مكاسب من الاتفاق مع السلطات...
شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة اليوم الاثنين بسبب الإجازات في التعاملات الآسيوية الضئيلة. مع الحفاظ على الذهب ضمن النطاق الذي تم تحديده في الأسبوع الماضي،...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يحافظ على الارتفاعات والغاز تحت الضغط الدولار الأميركي يواصل هيمنته
تجري مجموعة السلع الفاخرة الإيطالية تودز (TOD.IT) مفاوضات بشأن الخروج من بورصة ميلانو مع شركة الأسهم الخاصة إل كاتيرتون المدعومة من LVMH، منهية بذلك أكثر...
Italian luxury goods group Tod's (TOD.IT) is in the process of negotiating an exit from the Milan Stock Exchange with LVMH-backed private equity firm...
بدأ موسم أرباح وول ستريت للربع الرابع من عام 2023 منذ حوالي شهر بالفعل. وقد أعلنت غالبية الشركات الأمريكية ذات رأس المال الكبير بالفعل عن نتائجها. ومع...
