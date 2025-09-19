Top stock reports to watch this week (12.02.2024)
Wall Street earnings season for Q4 2023 has been on for around a month already. Majority of US large-cap companies have already reported their results....
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تفتح المؤشرات الأوروبية دون تغيير يذكر مؤشر داكس يرتفع بنسبة 0.24% ارتفع سهم شركة Siemens Energy بنسبة 4.30%، وهو الأكثر بين الشركات في المؤشر تبدأ...
European Indexes open with little change DAX gains 0.24% Siemens Energy rises by 4.30%, the most among the companies in the index The start...
خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصلت عملة البيتكوين ارتفاعها، متجاوزة مستوى 48000 دولار. من المحتمل أن يتأثر هذا النمو الديناميكي بعدة عوامل مهمة. الأول هو المشاعر...
During the weekend, Bitcoin continued its rise, breaking above the $48,000 level. Such dynamic growth is likely influenced by several significant factors....
لا يحتوي تقويم الاقتصاد الكلي اليوم على أي منشورات رئيسية مخطط لها والتي يمكن أن تؤثر على الأسواق العالمية. لا تشير العقود الآجلة إلى تقلبات أكبر عند افتتاح...
Today's macroeconomic calendar does not have any key publications planned that could impact global markets. Futures do not indicate greater volatility...
الأسبوع الحالي: كل الأنظار على التضخم الأمريكي وبيانات سوق العمل في المملكة المتحدة سيكون التركيز في الأسبوع المقبل على البيانات الكلية من...
By Kathleen Brooks, research director at XTB The focus in the coming week will be on macro data from the UK and the US. Central banks are...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.10%، وانخفض مؤشر S&P ASX 200 الأسترالي...
Indices in the Asia-Pacific region remain mainly closed in Japan, South Korea and China, among others. Australia's S&P ASX 200 is losing...
تواصل وول ستريت مكاسبها في اليوم الأخير من هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.40% إلى 5035 نقطة، وربح مؤشر US100 بنسبة 0.90%، مخترقاً مستوى 18000...
تجاوز صافي أرباح شركة PepsiCo (PEP.US) التقديرات، ولكن للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات، انخفضت الإيرادات الفصلية بنسبة 0.5٪، مما قد يمنح البائعين...
Wall Street extends gains on the last day of this week. The US500 is up 0.40% to 5035 points, and the US100 gains 0.90%, breaking the 18,000 points...
PepsiCo's (PEP.US) net profit exceeded estimates, but for the first time in nearly four years, quarterly revenues fell by 0.5%, potentially giving...
تكتسب CleanSpark (CLSK.US) ما يقرب من 30٪ مدفوعة بارتفاعات Bitcoin ونتائج أرباح الشركة الأخيرة. أعلنت شركة CleanSpark عن نتائج مالية مذهلة للربع الأول...
CleanSpark (CLSK.US) is gaining almost 30% driven by Bitcoin surges and the company’s recent earning results. CleanSpark has reported impressive...
وول ستريت تسجل مكاسب عند الافتتاح العائد على السندات الأمريكية آخذ في الارتفاع الدولار ينخفض مراجعة بيانات التضخم الأمريكية نهاية الأسبوع...
Wall Street records gains at the opening Yields on U.S. bonds are rising The dollar is weakening Revision of U.S. inflation data The end...
