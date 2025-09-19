GBPCHF - recommendation from ANZ (09.02.2024)
ANZ issued a recommendation for the GBPCHF currency pair. ANZ recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
سجلت عملة البيتكوين مكاسب قوية اليوم وارتفعت فوق مستوى المقاومة النفسية البالغ 47000 دولار. على مدى الأيام الخمسة الماضية، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة...
Bitcoin has been posting strong gains today and has climbed above the psychological resistance level of $47,000. Over the past 5 days, BTC...
حققت الأسواق الأوروبية مكاسب طفيفة لتنهي الأسبوع يركز المستثمرون على نتائج الشركات الفردية باركليز ودويتشه بنك وبادر هيلفيا يعدلون توصياتهم الوضع...
European markets make slight gains to end the week Investors focus on individual company results Barclays, Deutsche Bank and Baader...
يعد الدولار النيوزيلندي حاليًا هو العملة الأفضل أداءً بعد توقعات ANZ برفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الاجتماع القادم للبنك في 28 فبراير،...
The New Zealand dollar is currently the best performing currency following ANZ's bamli forecast of an interest rate hike by the RBNZ at the bank's...
واصلت أسعار الغاز تراجعها القوي خلال جلسة اليوم، حيث خسرت أكثر من 3% خلال ساعات الصباح الأوروبية. وأظهرت بيانات المخزونات الأمريكية بالأمس انخفاضًا قدره...
Gas prices continued their strong pullback during today's session, losing more than 3% during European morning hours. Yesterday, US inventory data...
كانت التقلبات في أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم محدودة بسبب احتفالات العام القمري الجديد القادمة. تم إيقاف التداول في البر الرئيسي للصين اليوم، في حين...
Volatility in APAC markets today was limited due to the upcoming Lunar New Year celebrations. Trading in mainland China was halted today, while indices...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت في الغالب اليوم - حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر راسل 2000، في حين انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500. تم...
Wall Street indices trade mostly higher today - Nasdaq gains 0.2%, Russell 2000 rallies, while Dow Jones and S&P 500 trade flat European stock...
أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تقريرها عن تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي (WASDE) اليوم. وقد تعززت توقعات المخزونات النهائية للذرة وفول الصويا...
US Department of Agriculture (USDA) released its World Agricultural Supply and Demand Estimates report (WASDE) today. Forecast for corn, soybean and wheat...
يتم تداول النفط على ارتفاع اليوم، مواصلاً انتعاشه المستمر للجلسة الرابعة على التوالي. تستمر أسعار النفط في الارتفاع مع فشل الجهود الدبلوماسية في حل التوترات...
Oil is trading higher today, extending the ongoing rebound into the fourth consecutive session. Oil prices continue to climb as diplomatic efforts fail...
تعد شركة Arm Holdings (ARM.US)، مصممة الرقائق والبرمجيات ومقرها المملكة المتحدة، واحدة من أفضل أسهم وول ستريت أداءً اليوم. ارتفع سعر السهم بنسبة 60٪ تقريبًا...
