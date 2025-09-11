متوقعاً ارتفاعات قياسية.. الفالح: 90 % من الاستثمارات الأجنبية غير نفطية
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير النفطية، شكلت- لأول مرة- نحو 90 % من إجمالي التدفقات في العام 2024 ، وبلغت...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
تبدأ العملات المشفرة أسبوعها الجديد بهدوء، ولكن بتفاؤل، حيث يتداول بيتكوين فوق 111,000 دولار أمريكي، بينما يحوم إيثريوم حول 4,300 دولار أمريكي....
سترفع أوبك+ إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، لتبدأ بذلك في تقليص جزء من التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي كان...
جميع قراءات الاقتصاد الكلي الرئيسية لهذا اليوم تقريبًا قد انتهت. مع ذلك، سيكون الأسبوع بأكمله حافلًا ببيانات الاقتصاد الكلي المثيرة للاهتمام. قبل...
الإنتاج الصناعي الألماني (شهريًا) يوليو: 1.3% (تقديريًا: 1.0%؛ سابقًا: -1.9%؛ سابقًا: -0.1%) - الإنتاج الصناعي (سنويًا): 1.5% (تقديريًا: -0.3%؛ سابقًا:...
شهدت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب معتدلة في الساعات الأولى من جلسة يوم الاثنين؛ حيث ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة تقارب 1.5% بعد مراجعة الناتج المحلي...
أنهت وول ستريت الجلسة على انخفاض. وخسر كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز 0.55%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3%. ويعود الانخفاض...
نترقب بيانات سوق العمل الأمريكي الرئيسية وقرار أوبك+ بشأن إنتاج النفط. كما تنتظرنا أحداث مهمة أخرى قد تؤثر على الأسواق، أبرزها تضخم مؤشر أسعار المستهلك...
ارتفعت أسهم شركة براز (BRZE.US) بنسبة 19% قبل بدء التداول، وذلك بعد تحقيق أداء مالي قوي في الربع الثاني وتوقعات أفضل من المتوقع للربع الثالث. إلا أن المكاسب...
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 2.95 مليار يورو على شركة ألفابت (GOOGL.US) لممارساتها المناهضة للمنافسة في قطاع الإعلان عبر الإنترنت. ووجدت الجهات...
قلصت أسواق النقد الأمريكية مكاسبها عقب بيانات سوق العمل الضعيفة. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.12%، بينما ارتفع مؤشرا US100 وUS2000 بنسبة 0.25%. ويشهد الدولار...
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، أن المملكة استقطبت تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 119.2 مليار ريال في عام 2024، بنمو نسبته 24 % مقارنة بعام 2023 مع...
أنهى مؤشر US30 جلسة أمس على ارتفاع قوي. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي (D1) من منظور فني، ارتد السعر من منطقة الدعم الأفقية عند حوالي 45,160 نقطة، والتي...
جاءت بيانات سوق العمل الأمريكية ضعيفة. فرغم التوقعات بتسجيل قراءة تُقارب 75,000 وظيفة، بلغ التغير في التوظيف في نهاية المطاف 22,000 وظيفة. وقد عُدِّلت...
انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عقب صدور تقرير يفيد بأن السعودية تسعى إلى تسريع وتيرة إنتاج النفط من قبل أوبك+. ومن المتوقع أن تأتي هذه الزيادة...
قال الاتحاد الأوروبي إنه يتطلع لبدء مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع السعودية من من جانبها أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن المملكة استقطبت تدفقات استثمارية...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر أغسطس: التغير في التوظيف: فعلي -65.5 ألف؛ متوقع 4.9 ألف؛ سابقًا -40.8 ألف؛ معدل...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أغسطس: الرواتب غير الزراعية: ٢٢ ألف وظيفة فعلية؛ توقعات ٧٥ ألف وظيفة؛...
أصدرت شركة برودكوم (AVGO.US) نتائجها المالية للربع الثالث، والتي فاقت توقعات السوق بشكل كبير، مؤكدةً دور الشركة المتنامي في قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفع...
