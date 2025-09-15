عاجل: مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع
جاءت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة على أساس شهري بنسبة 1.8% مقابل 0.13% المتوقعة و-6.3% سابقًا
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
جاءت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة على أساس شهري بنسبة 1.8% مقابل 0.13% المتوقعة و-6.3% سابقًا
انخفضت أسعار البلاتين من 1,415 دولارًا أمريكيًا إلى 1,374 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من أن المعدن يحاول حاليًا التعافي. مع ذلك، بتحليل الرسم البياني وزخم...
ارتفعت أسعار النفط بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن معلومات استخباراتية أولية تشير إلى أن اليورانيوم الإيراني سليم إلى حد كبير، وأن طهران تمكنت من...
ارتفاع المعروض في سوق السكر يدفعه نحو أدنى مستوياته في أربع سنوات. يتعرض سوق السكر لضغوط نتيجة زيادة المعروض العالمي، مدفوعةً بشكل رئيسي بكبار منتجي قصب...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: -6.6%, المتوقع: 8.6%, الفعلي: 16.4 طلبيات السلع...
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الخميس، معززةً بذلك المكاسب القوية التي شهدتها أسواق الأسهم عمومًا، وليس فقط في أوروبا. حاليًا، ارتفع...
من الجدير بالذكر أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد ارتفع، منذ أدنى مستوياته في بداية هذا العام، بنحو 15% ليصل إلى مستوياته الحالية. وتُعدّ هذه التحركات...
حصلت شركة باركن وهي أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات العامة الخاضعة للرسوم في دبي، على جائزة أفضل عملية خصخصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،...
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى "فيتش" و"إس آند بي غلوبال"و "وكالة موديز...
عينت شركة ماجد الفطيم القابظة، فاضل عبد الباقي العلي رئيساً لمجلس الإدارة، خلفا للسير مايكل ريك، الذي انتهت مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، بعد أن شغل...
حافظ زوج العملات USDCNH على استقرار نسبي منذ بداية العام، إلا أن اليوان وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ نوفمبر الماضي. فقد الزوج...
بينما يتضمن جدول الجلسة الأوروبية مجموعة من البيانات من اقتصادات أوروبا وآسيا وجنوب أفريقيا، فمن غير المتوقع أن تكون هذه الأحداث مؤثرة في السوق. وستكون...
رغم الهدوء الجيوسياسي النسبي مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بدأ السوق يركز على انتهاء صلاحية الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات...
تختبر مؤشرات وول ستريت مستويات تاريخية مرتفعة، مدعومةً بتهدئة الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الأسواق تبدو في انتظار محفز صعودي جديد لتحقيق...
ارتفعت أسهم شركة بي بي (BP) بنسبة 9.30% في سوق الأسهم الأمريكية، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أن شركة شل تجري محادثات مبكرة للاستحواذ على منافستها...
في اليوم الثاني من شهادته، شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على اتباع نهج حذر قائم على البيانات في السياسة النقدية، قائلاً إن البنك المركزي...
في قمة حلف الناتو، أعلن ترامب عن إنجازات مهمة، مؤكدًا على زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء وضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر في دفاعها. وصرح بأن الحرب بين...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم عند مستويات قياسية. ويستمر حماس المستثمرين في التأجيج بفضل انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والانخفاض الحاد...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم