Arm Holdings surges almost 60% after earnings
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
لم يصل مؤشر الأسهم القيادية الأمريكية إلى مستوى 5000 في وقت كتابة هذا التقرير، فهو على بعد 5 نقاط فقط، ولكن يبدو أنه من المحتم أن يأتي هذا المستوى النفسي...
The US blue chip index has not quite reached the 5,000 level at the time of writing, it is a mere 5 points away, but it seems inevitable that this key...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان الإجماع...
US Energy Information Administration (EIA) released an official weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm GMT. Consensus among economists...
افتتحت وول ستريت دون تغيير يذكر US500 عند 5000 نقطة تقارير الأرباح من Arm Holdings وMonolithic Power وHarley-Davidson بدأت مؤشرات وول ستريت...
Wall Street opens little changed US500 holds above 5,000 pts Earnings reports from Arm Holdings, Monolithic Power and Harley-Davidson Wall...
ارتفعت أسهم شركة ديزني العملاقة للترفيه (DIS.US) اليوم بنسبة 8٪ تقريبًا قبل الافتتاح، على الرغم من أن الشركة العملاقة أعلنت عن نتائج ربع سنوية ناجحة إلى...
Shares of entertainment giant Disney (DIS.US) are gaining nearly 8% today before the open, although the giant reported fairly successful quarterly results,...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض مخزونات البنزين الأسهم ترتفع بدفع من نتائج وتوقعات الشركات...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة السابق: 227 المتوقع: 221 الفعلي:218
ارتفعت أسهم Adyen (ADYEN.NL) بنسبة 21٪ تقريبًا في جلسة اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن أحجام معالجة وصافي دخل أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام، مما...
أعلنت شركة PayPal Holdings عن أرباح الربع الرابع تفوقت الشركة على توقعات المبيعات والأرباح الانخفاض الفصلي الرابع في الحسابات النشطة على التوالي تتوقع...
Shares of Adyen (ADYEN.NL) are gaining nearly 21% in today's session after the company reported better-than-expected processed volumes and net income...
PayPal Holdings reported Q4 earnings Company beat sales and earnings expectations Fourth quarterly drop in active accounts in a row PayPal expects...
تستمر جلسة الخميس بمشاعر معتدلة في الأسواق الأوروبية يبطئ DE40 نموه بالقرب من القمم عند 17100 نقطة افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل متباين...
Thursday's session proceeds with moderate sentiment in European markets DE40 slows its growth near the peaks at 17,100 points European stock...
على الرغم من عدم صدور أي بيانات هامة اليوم من فرنسا، وذلك بسبب التركيز الكبير على قطاع السلع الفاخرة والأزياء (LVMH، Kering، Richemont)، قد يكون مؤشر FRA40...
Although no significant data was released today from France, due to the significant concentration of the luxury goods and fashion sector (LVMH, Kering,...
خسرت أسهم AP Moller-Maersk (MAERSKA.DK) ما يقرب من 12٪ في جلسة اليوم بعد صدور نتائج ربع سنوية أسوأ من المتوقع وإلغاء برنامج إعادة شراء الأسهم. وكما أفاد...
