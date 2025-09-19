AP Moller-Maersk provides gloomy forecasts for 2024 ⚓
AP Moller-Maersk (MAERSKA.DK) shares are losing nearly 12% in today's session following the release of worse-than-expected quarterly results and the...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
European indices open flat after weak sentiments in China and another record-breaking session in the US Virtually empty macro calendar during...
Wall Street indexes closed the session with solid gains yesterday. The S&P 500 crossed the psychological level of 5,000 points for the first time...
Disney’s share price is surging in after-hours trading on Wednesday after the company reported better than expected earnings for the previous quarter....
Today's session in European stock markets is marked by moderate declines. The German DAX index lost 0.67%, and the French CAC 40 fell by 0.36%....
PayPal (PYPL.US) PayPal (PYPL.US) is gearing up to report its Q4 earnings after market close, with a keen focus on guidance, profit margins, and cost-cutting...
TD Bank has issued a recommendation for the CHF/JPY currency pair. TD Bank recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry...
Ethereum surpasses the $2400 level, gaining +1.70%, outperforming Bitcoin. Sentiment on the second-largest cryptocurrency is improving as it approaches...
Fed Gov. Adriana Kugler: Emphasizes that the Fed's job on inflation is not yet complete, with a continued focus on the 2% inflation target. Notes...
03:30 PM GMT, United States - EIA Data: Cushing Crude Oil Inventories: actual -0.033M; previous -1.972M; EIA Weekly Distillates...
