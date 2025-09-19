US500 above 5000 points 📌
Wednesday's session on Wall Street is marked by increases. The US500 has broken above the 5000 points barrier, setting new all-time records. The rise...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حركة بسيطة، ولكنها استراحت قليلا بفعل هبوط الدولار من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، رغم أن انخفاض التوقعات بشأن تخفيضات...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع المؤشرات مدعومة بضعف الدولار يجلب منتصف الأسبوع المزيد من المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية. تكتسب العقود الآجلة مكاسب...
Wall Street opens higher Indices are supported by a weaker dollar The middle of the week brings further gains in the US stock market. Futures...
علق نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، في مقابلة مع شبكة CNBC، على خلفية الاقتصاد الكلي الحالية في الولايات المتحدة وأشار إلى السياسة...
Neel Kashkari, president of the Minneapolis Federal Reserve in an interview with CNBC, commented on the current macroeconomic backdrop in the US and referred...
يتم تداول أسهم مجموعة Alibaba Group (BABA.US) المدرجة في الولايات المتحدة على انخفاض بنسبة 4٪ في السوق الأولية بالولايات المتحدة، بعد إصدار تقرير أرباح...
US-listed shares of Alibaba Group (BABA.US) trades 4% lower in US premarket, following release of fiscal-Q3 2024 earnings report (calendar Q4 2023). While...
تميزت جلسة الأربعاء بانخفاضات معتدلة في أوروبا أدت التكهنات حول استحواذ Novartis على MorphoSys إلى انخفاض أسهم MOR.DE نتائج برنامج TeamViewer أعلى...
Wednesday's session marked by moderate declines in Europe Speculation over Novartis' acquisition of MorphoSys lifts MOR.DE shares lower TeamViewer...
تراجعت شركة Snap (SNAP.US)، وهي شركة شبكات اجتماعية أمريكية، بأكثر من 30% في سوق ما قبل البيع اليوم. نشأت عمليات البيع بسبب إصدار تقرير أرباح الربع الأخير...
Snap (SNAP.US), US social networking company, is plunging over 30% in premarket today. Sell-off was triggered by the release of the Q4 2023 earnings report...
كان الأسبوع الماضي يدور حول تقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا الكبرى، وسنرى هذا الأسبوع مدى جودة أداء القطاعات غير التكنولوجية مع نتائج Astra Zeneca...
Last week was all about earnings reports from big tech, this week we will see how well the non-tech sectors are performing with results from Astra Zeneca...
لا يزال هناك طريق طويل قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن وقف القتال، حتى لو كان مؤقتا، قد يساعد في استعادة...
There is still no end to the war between Israel and Hamas in the Gaza Strip. Large-scale fighting began exactly 4 months ago when Hamas fighters breached...
افتتحت الأسهم على ضعف في أوروبا، بعد المزيد من التقلبات خلال الجلسة الآسيوية، والأداء المختلط للأسهم الصينية. افتتحت شركة بريتيش بتروليوم مرتفعة مرة أخرى،...
Stocks have opened weaker in Europe, after more volatility during the Asian session, and a mixed performance for Chinese shares. BP has opened higher once...
نشر البنك المركزي السويدي محضر اجتماع السياسة النقدية بتاريخ 31 يناير 2024 اليوم في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وقد تركت أسعار الفائدة دون تغيير...
